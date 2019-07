Este año se acabará “el régimen corrupto” en México: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo hace siete meses cuando asumió el cargo, y aseguró que a finales de este año el país estará blindado contra la corrupción.



En su informe de actividades con motivo el primer aniversario de su triunfo electoral, aseguró que a más tardar este año se sacará de raíz al régimen corrupto y construidas las bases para la construcción política de México, además de que “posiblemente nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo”.



Advirtió que en caso de un regreso del “conservadurismo faccioso y corrupto” dicho grupo no podría dar marcha atrás a lo establecido y logrado al servicio del pueblo, pues aseguró que este proceso no tiene retorno, no hay paso atrás.

Ofrece atención médica gratuita



Reconoció asimismo que la salud, la economía y el combate a la violencia, heredados del antiguo régimen, son los grandes pendientes de su gobierno.



Reiteró su compromiso de ofrecer atención médica gratuita y todos los medicamentos, no solo los del cuadro básico, a la población que carece de seguridad social.

El Tren Maya, este mes

En otro momento de su discurso aseguró que inició la construcción de la refinería de Dos Bocas, a finales de este mes estará la licitación para construir el Tren Maya y también comenzarán los trabajos del aeropuerto en Santa Lucía, a pesar de que los adversarios quieren pararlo con una “lluvia de amparos”.

Se canceló la construcción del aeropuerto en Texcoco por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia, sostuvo el mandatario al ofrecer un informe a siete meses de gobierno y a un año de su triunfo electoral.

Presentación del Mariachi de la Semar previo al mensaje y la verbena convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/JAVIER LIRA/JLO/ACE/ANIVERSARIOUNO/ En el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dirige un informe de gobierno con motivo del primer aniversario de su elección. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/ISAÍAS HERNÁNDE/IHH/POL/ANIVERSARIOUNO En el Zócalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dirige un informe de gobierno con motivo del primer aniversario de su elección. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/ISAÍAS HERNÁNDE/IHH/POL/ANIVERSARIOUNO - El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Zócalo para dirigir un informe con motivo del primer aniversario de su elección. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/ALEJANDRO MELÉNDEZ/AMO/POL/ANIVERSARIOUNO Vista general tomada con drone este lunes, donde se observan a los miles de asistentes a la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), durante el festejo del primer año de gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Madla Hartz - Una simpatizante del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asiste este lunes a la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), para el festejo del primer año de gobierno del mandatario mexicano. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Mario Guzmán Una simpatizante del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asiste este lunes a la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), para el festejo del primer año de gobierno del mandatario mexicano. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Madla Hartz Simpatizantes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asisten este lunes a la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), para el festejo del primer año de gobierno del mandatario mexicano. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Mario Guzmán Simpatizantes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asisten este lunes a la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), para el festejo del primer año de gobierno del mandatario mexicano. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Luis Jorge Gallegos El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebra junto a su esposa Beatriz Gutiérrez (d), durante un evento este lunes en la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), para el festejo de su primer año de gobierno. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Sáshenka Gutiérrez Vista general tomada con drone este lunes, donde se observan a los miles de asistentes que llegan a la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), previo al festejo del primer año de gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Madla Hartz El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (d), celebra ante miles de sus simpatizantes durante la celebración de su primer año de Gobierno este lunes, en la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México). Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Sáshenka Gutiérrez Simpatizantes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asisten este lunes a la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), para el festejo del primer año de gobierno del mandatario mexicano. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Madla Hartz Miles de personas de todos los sectores esperan el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Presentación de Margarita “La Diosa de la Cumbia” previo al mensaje y la verbena convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/JAVIER LIRA/JLO/ACE/ANIVERSARIOUNO El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al Zócalo para dirigir un informe con motivo del primer aniversario de su elección. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/ISAÍAS HERNÁNDEZ/IHH/POL/ANIVERSARIOUNO Presentación de Margarita “La Diosa de la Cumbia” previo al mensaje y la verbena convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/ALEJANDRO GUZMÁN/AGH/ACE/ANIVERSARIOUNO Javier Lira).- Presentación de Margarita “La Diosa de la Cumbia” previo al mensaje y la verbena convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/JAVIER LIRA/JLO/ACE/ANIVERSARIOUNO Vista general tomada con drone este lunes, donde se observan a los miles de asistentes a la Plaza de la Constitución, en el zócalo de la Ciudad de México (México), durante el festejo del primer año de gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hace un año, miles de mexicanos corrían hacia el zócalo de Ciudad de México a festejar con López Obrador su triunfo en las urnas. Una imagen que se repite este lunes con un alud de simpatizantes regresando al mismo escenario con la fe en el mandatario prácticamente intacta. Previo al discurso que dará el presidente a las 17.00 hora local (22.00 GMT), miles de personas han ido llegando al multitudinario evento en el que no falta la música, las pancartas y las sombrillas contra el sol para aminorar la espera. EFE/ Madla Hartz Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Es una verdadera actividad comercial la que se presenta esta tarde en el Zócalo capitalino, los pejeluches, las pejesombrillas, la pejebolsa y la gorra de “Me canso ganso” forman parte de la oferta, para todos los asistentes al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. México, 1 Jul 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/POL/ANIVERSARIOUNO Es una verdadera actividad comercial la que se presenta esta tarde en el Zócalo capitalino, los pejeluches, las pejesombrillas, la pejebolsa y la gorra de “Me canso ganso” forman parte de la oferta, para todos los asistentes al informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. México, 1 Jul 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/POL/ANIVERSARIOUNO Continúan llegando contingentes y personas en lo individual, para presenciar el evento músico-cultural y el mensaje que ofrecerá el presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo del primer año de su triunfo en las urnas y a siete meses de su gobierno. México, 1 Jul 2019. NOTIMEX/FOTO/GUSTAVO DURÁN/GGV/POL/4TAT/ Presentación del Mariachi de la Semar previo al mensaje y la verbena convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/JAVIER LIRA/JLO/ACE/ANIVERSARIOUNO/ En las inmediaciones del Zócalo capitalino se instauró un operativo de seguridad previo a informe de AMLO. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/FRANCISCO ESTRADA/FEM/CLJ/ANIVERSARIOUNO/ Miles asisten al Zócalo al mensaje y la verbena convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles asisten al Zócalo al mensaje y la verbena convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles asisten al Zócalo al mensaje y la verbena convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de asistentes esperan pacientemente el mensaje y la verbena exhortados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/ALEJANDRO GUZMÁN/AGH/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de asistentes esperan pacientemente el mensaje y la verbena exhortados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/ALEJANDRO GUZMÁN/AGH/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO Miles de personas de todos los sectores acuden al Zócalo capitalino, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. Ciudad de México, 1 de julio de 2019. NOTIMEX/FOTO/GUILLERMO GRANADOS/GGV/HUM/ANIVERSARIOUNO ❮ ❯

“Sabotaje legal” en Santa Lucía

El aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa Lucía se ha demorado porque los adversarios quieren detenerlo con una lluvia de amparos, ante lo cual “estamos siendo cuidadosos” en el proceso de autorización del estudio de impacto ambiental con el propósito de “no darles ningún pretexto para que continúen esas campañas de sabotaje legal”.

Aseguró que el espacio en donde se construiría el aeropuerto en Texcoco se convertirá en un espacio ecológico y se rescatará el lago Nabor Carrillo, además de que comenzó la rehabilitación de pistas e instalaciones en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.