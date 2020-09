Este es el informe con el que López Obrador responde a la prensa

En un nuevo vídeo compartido en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador reitera que su gobierno garantiza la libertad de expresión, lo que –según dice- causó que los medios de comunicación fueran más críticos durante su mandato.

En el informe presentado esta mañana, en rueda de prensa, el mandatario destacó que de los nueve medios analizados, al menos el 66.3 de los artículos o notas relacionadas a su gobierno son negativos. Ante esto, negó que en los primeros dos años de su sexenio exista una censura a la prensa.

“Me llena de orgullo, es un timbre de orgullo el que esté sucediendo esto (la acusación de censura), es parte de la cuarta transformación. No soy masoquista, aclaro, pero cuando se transforma (…) entre más me golpean, más digno me siento”.