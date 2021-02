Este es el municipio de México que está libre de coronavirus

En México, el pequeño municipio de Jicotlán se encuentra libre de la Covid-19.

OAXACA.— Con apenas 81 habitantes que ocupan 30 casas, Santa Magdalena Jicotlán, en el estado de Oaxaca es el único municipio en México que no registra casos de coronavirus entre sus habitantes.

¿Dónde está el municipio sin Covid?

Ubicado en la sureña región de la Mixteca, a 140 kilómetros de Oaxaca, capital del estado homónimo, este poblado ha perdido doce habitantes en la última década.

Según el censo de 2020 dado a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el municipio cuenta con 81 habitantes, una cifra inferior a los 93 del censo de 2010.

"Somos muy poquitos, pero así estamos acostumbrados desde muy atrás. Casi toda la juventud acaba su primaria y se va a estudiar a partes diferentes de la República, pues ya estamos acostumbrados aquí a ser poquitos", detalla el alcalde de Santa Magdalena Jicotlán, Carlos López Ávila.

Sin rastro de coronavirus

De acuerdo con el alcalde de Jicotlán, en el lugar no se ha registrado hasta el momento ningún caso positivo del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, eso no significa que no les preocupe, y por eso se cuidan.

"Sí nos preocupa, no crea que no. Sobre todo por la población, somos tan pocos que nos preocupamos por esta epidemia que está pasando. Cada quien nos cuidamos", cuenta López Ávila, quien llevaba puesto un cubrebocas.

En cuanto al distanciamiento social, en el municipio eso ha sido parte de sus días a lo largo de años, ya que con 27 kilómetros cuadrados de superficie y una densidad de población de tres habitantes por kilómetro cuadrado, la sana distancia es la única manera que conocen.

