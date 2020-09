Este es el peor momento para un aumento de impuestos, dice Coparmex

MÉXICO.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que este es el peor momento para aumentar impuestos en el país.

Al continuar, en Hidalgo, una gira de prensa nacional el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dijo que el régimen de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno al que se puede calificar con cuatro letras: “RIDI”.

La R, de radical, porque tiene un enfoque hacia la polarización; la I, de inexperto, por la generación de pérdidas gigantescas en la operación de Pemex; la D, de desastroso porque ha provocado la peor caída de la economía por la incertidumbre; y la I, de irresponsable, por la falta de atención oportuna de la pandemia, minimizada en un principio y mal atendida hasta la fecha, con criterios políticos y no científicos.

Gira nacional

De Hoyos Walther emprendió en días pasados una gira nacional para encabezar una serie de conferencias vía electrónica con el propósito de dar a conocer las propuestas para la reactivación de la economía, además de dialogar respecto a los temas relevantes planteadas por los 65 Centros Empresariales de la República.

Los embotellados

En la charla en Hidalgo, Reginaldo Esquer Félix, vicepresidente nacional de Coparmex, señaló que existe una estrategia clara de que la prohibición a la venta de menores de bebidas azucaradas o endulzadas embotelladas y artículos de alto contenido calórico empaquetados, ya que en 31 de 32 entidades federativas del país ya fue presentada una iniciativa similar, en diversas modalidades, por los grupos legislativos de Morena.

En Oaxaca y Tabasco, recordó, ya aprobaron dicha iniciativa, mientras que en Hidalgo se presentaron 6 iniciativas similares, del mismo número de diputados de diversos partidos. “Es una simulación, en donde se pretende dar la perspectiva de que están generando una solución al grave problema que tenemos en México de obesidad infantil, mismo que se tiene que combatir y solucionar, pero no de la forma en que lo están haciendo, simulando que están tratando de cambiar las cosas”, indicó.

No es la solución

“Esta no es la solución que se requiere para este propósito, ya que la prohibición solo es para productos embotellados o empaquetados, pero en México, el 70 por ciento de los productos de alto contenido calórico que consume una persona es sin empaquetar", añadió Esquer. "Además, pretenden apuntar hacia las empresas como culpables del tema de la obesidad, pero no son las compañías las que generan la problemática”.

“La perspectiva del daño económico es que no se está tomando en cuenta que es el peor momento para presentar estas iniciativas, los pequeños negocios están cerrando, porque una buena parte de sus ventas proviene de estos productos -indicó-. En Coparmex se está trabajando para darle una real solución a la problemática de la obesidad, pero si esto no se alcanza a comprender en los congresos locales, no nos quedará más remedio que promover medidas legales que tienen las empresas, para parar estas iniciativas que invaden el ámbito federal, y que afectan el libre comercio y el trabajo de las personas”.

El paquete económico

Por otra parte, Esquer Félix indicó que la Constitución marca que se tiene hasta el 8 de septiembre como fecha para presentar el paquete económico del 2021. “Nos preocupa algunas voces que hablan de aumentar los impuestos. También reconocemos que el Presidente hasta el momento ha mantenido su palabra de no incrementar tributos”, dijo.

“No podría imaginar un peor momento para incrementar impuestos, la economía está decreciendo, lo que significaría agravar todavía más la economía de las empresas, que ya es un tema de sobrevivencia de aquí a un año y medio, por lo que el gobierno federal tiene que generar estímulos e iniciativas que permitan sostener a las empresas y generar los empleos que se han perdido”, insistió Esquer Félix.