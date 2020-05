Este es el protocolo de regreso a clases: por apellido y recreos escalonados

MÉXICO.- Uso obligatorio de cubrebocas de alumnos y profesores, garantizar el acceso de agua y jabón en todas las escuelas, que los padres de familia manden un recado todos los días en el que informan que "aparentemente" nadie en su hogar tiene síntomas de Covid-19 y recreos escalonados, son algunas de las medidas incluidas en el protocolo de regreso a clases.

Protocolo de regreso a clases con nueve intervenciones

En conferencia de prensa Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP explicó que este protocolo consiste en nueve intervenciones que se efectuarán con el apoyo de los comités de participación escolar.

"Queremos establecer una relación escuela- hogar para poder fortalecer la educación en México. Debe haber corresponsabilidad, todos somos responsables, este esfuerzo inicia en casa, se refuerza al ingresar en escuela y continua en el salón de clases", dijo.

Explicó que antes de regresar a las aulas, todas las escuelas pasarán por una sanitización y se debe garantizar que en cada una de ellas exista jabón y agua para lavarse las manos.

"Antes de regresar, la semana previa, el comité organizará jornadas de limpieza general en la escuela, esto nos debe llevar a que la escuela tenga una dinámica de limpieza rutinaria, que las escuelas estén limpias y no solo de SarsCoV2 sino de basura y muchas otras cosas. Es importante garantizar el acceso a jabón, agua y alcohol gel en todas las escuelas, porque la forma más efectiva de prevenir contagiarse, es lavarse permanentemente las manos y queremos que eso pueda suceder en todas las escuelas", enfatizó.

El semáforo en verde

El funcionario indicó que en el regreso a clases que se prevé para el próximo 10 de agosto, siempre y cuando el semáforo se encuentre en color verde, se le pedirá a los padres de familia que cada día informen sobre la salud del estudiante y si alguien en casa presenta síntomas de enfermedad.

"Vamos a pedir a padres de familia que de una manera práctica, en cualquier hoja escriban que nadie de su familia, su hijo o hija, aparentemente, porque no podemos diagnosticar, que aparentemente nadie tiene signos de enfermedad para que los niños lleguen a la escuela con esa declaración de la casa, entren a la escuela y que los profesores estén pendiente de sus alumnos".

Sana distancia

En cuanto a la sana distancia, el secretario de Educación señaló que no habrá saludo de beso o mano, además de que se buscará que en cada centro educativo solo haya un sentido de la circulación para evitar que los estudiantes y docentes se crucen de frente.

"Invito a que se salude de corazón, pero no se den la mano, abrazos, besos y apapachos, eso será después y de todo ese tipo de cosas que va a marcar el propio comité, vamos a tener un entrenamiento formal que está diseñando la Secretaría de Salud. Se va a buscar que cada escuela, porque todas son diferentes y en México hay enormes diferencias, pero que haya circulación en un sentido para que no se crucen de frente las personas".

Sobre el uso del cubrebocas

El funcionario federal resaltó que será de carácter obligatorio y que no necesariamente deben ser tapabocas de tipo quirúrgico, sino que basta con que se cubra la mitad del rostro a fin de protegerse de manera mutua.

"El cubrebocas o pañuelo será de uso obligatorio, no se trata de que sean cubrebocas que brinde el sector salud o de algún tipo de material, sino que en la convivencia, niños y niñas, maestros y maestras aprendan que cuando se trae cubrebocas, se está cuidando al otro porque no le llega lo que uno emana, no vamos a tener miedo, sino que nos vamos a cuidar unos a otros", refirió.

Recreos escalonados

Para mantener la Sana Distancia, explicó que habrán recreos escalonados para que no conviva toda la comunidad estudiantil al mismo tiempo, y para el curso remedial, los alumnos asistirán a clases por apellido, de esta forma, también se favorecerá la educación personalizada.

"Los recreos serán escalonados y una asistencia alternada a la escuela por apellido durante el curso remedial, la mitad de la escuela tomarán clases lunes y miércoles, por apellido porque hay familias que tienen a varios hijos a la escuela y sea el mismo día que vayan será así, ponía como ejemplo de la A a la M y de la M a la Z. Los días viernes, como estamos en periodo remedial, los maestros verán quiénes son los niños con mayor rezago y se les atenderá, pero también a la mitad".

Cierre temporal en escuelas en caso de Covid-19

En caso de que en una escuela haya algún caso de Covid, se procederá a un cierre temporal de por lo menos 15 días para evitar rebrotes.

Te puede interesar: Calendario escolar 2020 de la SEP; fechas referenciales del ciclo escolar

¿Qué pasará con el ciclo escolar y cuáles son las fechas tentativas?

8 de junio al 07 de agosto: Verano divertido

Educación Básica

10 de agosto al 28 de agosto: Curso remedial Del 31 de agosto al 02 de octubre: P osible inicio del ciclo escolar 2020-2021.



Educación media superior

06 de julio al 31 de julio: Receso magisterial

3 de agosto al 28 de agosto: Curso remedial de nivelació n

n 31 de agosto al 18 de septiembre: calificaciones y alta al sistema

21 de septiembre al 2 de octubre: posible inicio del curso escolar 2020-2021

Educación superior

Del 21 de septiembre al 02 de octubre: posible regreso a clases

Otras fechas

Valoración del ciclo: 08 al 12 de junio.

Descarga administrativa del 15 al 19 de junio.

Receso magisterial del 22 de junio al 17 de julio.

Capacitación y CTE; del 20 de junio al 31 de junio.

Sanitización e inscripciones: del 3 al 7 de agosto.

Regreso a clases en educación básica: 10 de agosto.

Evaluación diagnóstica del 17 al 28 de agosto.

Reforzamiento del ciclo escolar 2019-2020

Curso remedial

El curso remedial será durante las tres primeras semanas del regreso a clases, el cual se tomará de manera escalonada para regularizar a los alumnos que lo requieran.

¿Cómo retornarán los alumnos a las clases presenciales?

Esteban Moctezuma Barragán.

La asistencia de los alumnos será alternada por apellidos, los viernes asistirán el 50 por ciento de los alumnos más rezagados.

Asimismo, habrá un diagnóstico personalizado para cada uno de los estudiantes y los maestros pasarán al siguiente grado junto con sus alumnos y se detectarán posibles casos de abandono escolar.

¿Habrá pase automático?

La calificación será responsabilidad de los maestros y habrá un concurso para determinar qué libro de experiencias resulta más ilustrativo de lo que se ha vivido en este periodo de confinamiento.

"Nos ha dejado cinco experiencias -el COVID-19-, el compromiso de las y los maestros, la corresponsabilidad de madres y padres de familia, el descubrimiento del aprendizaje autodidacta, la colaboración con gobiernos estatales para construir el sistema de educación a distancia y la capacitación en herramientas digitales", expresó Moctezuma Barragán.