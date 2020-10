''Hay que dar el ejemplo'': Esteban Moctezuma no se quita el cubrebocas ante el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante su comparecencia ante los Legisladores, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, rechazó quitarse el cubrebocas para hablar ante el Senado.

"Las normas que estamos impulsando para el regreso a clase s, cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio, y lo mejor es el ejemplo por eso es que no me lo quito ", dijo al inicio de su intervención.

Durante su informe, Moctezuma Barragán fue interrumpido por el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien le invitó a quitarse el cubrebocas para una "mayor nitidez" en sus palabras y que se pudiera escuchar mejor.

Ante la petición, el secretario dijo que desde que inició la pandemia por Covid-19 no se ha quitado el cubrebocas, pero que lo haría.

Sin embargo, el presidente del Senado pidió a los técnicos de sonido mejorar el audio para que su mensaje se escuchara mejor y de esta manera respetar la decisión del secretario de Educación.

En su mensaje inicial de su comparecencia ante el Pleno del Senado, Moctezuma Barragán, indicó que en los próximos dos años habrá internet en todo el país, también aclaró que no se acabará el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

La decisión de Esteban Moctezuma no solo fue aplaudida por los Legisladores, sino también por internautas quienes inmediatamente refirieron sobre la renuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta medida de prevensión.

De hecho, cuestionado en la mañanera sobre la postura del titular de la SEP, el titular del Ejecutivo reiteró que "no es necesario si mantengo la sana distancia", a pesar de respaldar la decisión de Moctezuma Barragán.

Aunque algunos internautas aplaudieron a Moctezuma, otros cuestionaron su proceder.

Orientación 4T a la ciudadanía sobre Covid-19

Esteban Moctezuma: no me quito el cubrebocas porque es indispensable para evitar contagios, y hay que poner el ejemplo.

AMLO: no me pongo el cubrebocas porque no es necesario y así me lo dicen las autoridades sanitarias. (¿¡!?)