Profeco alerta: Estos alimentos tienen alto nivel de sodio

MÉXICO.- Además de las botanas y de productos enlatados y conservas, hay una gran cantidad de alimentos con exceso de sodio como las galletas, cereales, tortillas de harina, frijoles envasados, mayonesa, entre otros, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la Revista Profeco del mes de julio de 2021, la Procuraduría afirmó que el problema de consumir grandes porciones se traducirá en daños tanto en personas hipertensas como en gente sana. Por ello alertó sobre 80 productos, de 17 clasificaciones, con la etiqueta "exceso sodio", ya que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana -051-SCFI/SSA-2010, deben tener ese sello todos los alimentos que rebasen los 350 miligramos de sodio por cada 100 mililitros o 100 gramos, en tanto que las bebidas sin calorías no deben tener más de 45 miligramos por cada 100 mililitros.

¿Cuánto sodio se puede consumir diario?

La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo diario que no rebase los 5 gramos de sal o 2 mil miligramos de sodio, tanto para adultos como niños.

En la lista de productos están: salsas de soya, salsa picante, cereales para el desayuno, galletas, tortillas de harina, tostadas de maíz, frijoles envasados, palomitas para microondas, cacahuates, mostaza, salsa de tomate cátsup, mayonesa, botanas, atún enlatado, rajas y chiles envasados, sardinas en salsa de tomate y salsas Barbecue.

Aunque advirtió que el daño que se pueda ocasionar al cuerpo dependerá del consumo que se haga del producto, porque si bien hay algunos como las salsas picantes o salsas de soya que tienen muy altos niveles, sus consumos se restringen a unas porciones.

"Los productos analizados presentaron el sello de "exceso sodio". Los contenidos de sodio varían entre ellos. Sin embargo, se debe considerar que algunos son aderezos o salsas que se consumen solo por porciones, otros se consumen completo y otros requieren preparación por lo que las cantidades que se ingieren dependen de las instrucciones de uso", explicó la Profeco.

Alimentos con mayor y menor porcentaje de sodio

La salsa de soya tiene entre 3 mil 843 y 5 mil 276 miligramos de sodio por cada 100 gramos, como es el caso de Maggi con el menor nivel de sodio, seguido de Thai Prestige y Kikkoman con el mayor nivel de sodio.

Salsas picantes entre 1 mil 623 y 2 mil 318 miligramos por cada 100 gramos de producto, por ejemplo, Valentina es de las que menos tienen, seguido de La Botanera y con el mayor nivel está Tamazula.

Las galletas saladas con menos sodio son Ritzz con 811 miligramos, mientras que Saladitas tiene mil 554 miligramos por cada 100 gramos.

En cuanto a los cereales el que menos tiene sodio es Valley Foods con 332 miligramos y Cookie Crispy con 347 miligramos, le siguen Cinnamon Toasters, Oreo O's, Cinnamon Toast Crunch y Cocoa Pebbles con entre 512 y 591 miligramos, mientras que los que más sodio tuvieron fueron: Honey Bunches of Oats y Lucky Charms con más de 600 miligramos por cada 100 gramos.

Galletas

Las galletas que tienen menos sodio fueron Oreo y Precissimo, mientras que las que tuvieron de 400 a 469 miligramos de sodio son: Marías Doradas, Piruetas Emperador, Clásicas Maravillas, Emperador y Clásicas. En tanto que el mayor nivel de sodio lo tuvo: Animalitos con 562 miligramos.

Las tortillas de harina con mayor nivel de sodio fueron Tortillinas Tía Rosa con 765 miligramos, y con entre 662 y 684 miligramos están Mission y Tortillería del Barrio.

Los frijoles negros tuvieron entre 336 y 357 miligramos, como fue el caso de Isadora y La Sierra, respectivamente. La mayonesa La Costeña tuvo 766 miligramos, seguido de McCormick con 616 miligramos y Heinz 599 miligramos.

Para el caso de la salsa de tomate cátsup La Costeña tuvo mil 202 miligramos, Heinz mil 20 miligramos, Clemente Jacques mil miligramos, seguido de Tasty con 876 miligramos e imitación salsa de tomate cátsup Del Monte 876 miligramos.

Las botanas tuvieron entre 450 y 472 miligramos como Doritos Nachos y Fritos, mientras que con mayor nivel de sodio son Totis donitas con mil 345 miligramos y Que Totis mil 181 miligramos. Takis 908 miligramos, Runners 773 miligramos y Cheetos Torciditos 667 miligramos.