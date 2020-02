"Estoy amenazada de muerte": Yael pide ayuda en redes por su expareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Yael Andrea Jaimes, una joven de 24 años que vive en Ciudad de México, pidió ayuda en sus redes sociales, pues teme que su pareja la mate.

A través de vídeos en su cuenta de Twitter, la joven narró que el miedo al “qué dirán” la llevó a soportar violencia por parte de su expareja, David Cabrini, de 29 años.

“Tiene antecedentes, es una persona peligrosa y fácil acceso a armas”, expresó Yael.

“Con esto quiero dejar dicho que cualquier cosa que me pase, lo que sea, que desaparezca, que me maten, lo que sea, hago responsable a David Cabrini Ortiz Castañeda, porque estoy amenazada de muerte y no me voy a quedar callada. Tengo miedo de salir a la calle y todo”, afirmó.

Yael André habría sido agredida en otras ocasiones

Jaimes añadió que su expareja baleó su casa y agredió a sus familiares.

“La semana pasada entró a mi casa y me golpeó. Casi me mata, destruyó mis cosas, golpeó a mis perros y fue a buscarme a mi trabajo, perdí el trabajo. Mi vida se pausó por una persona que está mal”, expresó.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

A través de su cuenta de Facebook, la joven expresó que las autoridades hacen caso omiso y que tardan mucho en hacer justicia, resultando en feminicidios.

Luego de las denuncias de la joven, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México expresó a través de la Fiscalía de Procesos en Juzgados familiares que ya brinda apoyo a la víctima.

El joven acusado responde

Asimismo, luego de las declaraciones de Yael, el joven acusado expresó que las acusaciones son mentiras y que su expareja solo busca llamar la atención.

