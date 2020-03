Estoy fuerte, física y moralmente, vamos a salir adelante: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al informar que está dedicado en tiempo completo para enfrentar el avance del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra fuerte física y moralmente, así como en sus convicciones y en su "inquebrantable fe" en las causas que enarbola y que lleva a la práctica.

En Palacio Nacional, al presentar el plan para hacer frente a la segunda fase del coronavirus, el titular del Ejecutivo federal señaló que trabaja 16 horas días, pero que tiene tiempo para descansar y dormir.

"Vamos adelante amigas, amigos, yo voy a estar pendiente como siempre trabajando, conduciendo, todo este plan, escuchando las recomendaciones de los técnicos, científicos, de los que saben. Lo he dicho varias veces, no somos todólogos, sabelotodos, me estoy apoyando y fue muy buena la decisión de dejar la conducción del plan de salud a los especialistas".

Y agregó: “De todas maneras, estoy pendiente dedicado de tiempo completo, 16 horas diarias, y no las 24, 16, porque estoy durmiendo bien, dedico mi tiempo también a descansar, y me mantengo muy bien físicamente, en salud y, sobretodo, en mis convicciones, en mi inquebrantable fe en las causas que estamos enarbolando y llevando a la práctica".

"Estoy fuerte, física y moralmente, y seguros todos y seguro el gobierno de que vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestro pueblo".

Reiteró que el pueblo de México "es mucha pieza" y está preparado para enfrentar cualquier adversidad.

Síguenos en Google Noticias