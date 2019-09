Estoy viviendo el momento más feliz de mi vida, dice AMLO sobre su salud

MÉXICO.- Estoy viviendo el momento más feliz de mi vida, y mientras viva cumpliré mi responsabilidad de sacar adelante al país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Ejecutivo federal dijo ello en referencia a los señalamientos periodísticos sobre su estado de salud.

Durante su conferencia mañanera, pidió que “no hay que hacer mucho caso a esas cosas”.

Descarta problemas de salud

“Estoy al 100, estoy muy bien de salud, afortunadamente, no tengo problemas de salud”, aseguró el mandatario.

“Todo mundo sabe, soy hipertenso, me dio un infarto, me atendieron bien. Tomo mis medicinas conforme a lo que el médico me indica y me siento muy bien, gozo de cabal salud”, expresó.

López Obrador comentó que “es una dicha enorme, es uno de los momentos más felices de mi vida el que estoy viviendo porque me permite servirle a los demás, luchar en pos de otros es la aplicación del amor al prójimo”.

“Tiene que ver con mis ideales, con mis principios. Es responderle a la gente que nos dio su confianza”, apuntó.

“No voy a fallar”

Quiero mucho al pueblo porque a mí me quieren mucho, y yo los quiero igual y un poquito más, explicó el Presidente.

Entonces, comentó, “estoy muy comprometido con la gente. No voy a fallar. No es fácil esta tarea, hay grandes, graves problemas nacionales”.

Además, aclaró que hará todo lo que humanamente pueda por llevar a cabo la Cuarta Transformación, por sacar adelante al país, sin olvidar que la inseguridad es un desafío para su administración.