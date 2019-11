Estrategia de “abrazos y no balazos” sí funciona: Segob

CANCÚN.- El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, aseguró que la estrategia de “abrazos y no balazos” ha dado resultados a casi un año de gobierno; aunque reconoció que la inseguridad sigue siendo un gran desafío.

“Por supuesto que funciona… este es un tema de cultura también. Tenemos que cambiar la dinámica para las nuevas generaciones de que no todo se arregla a golpes, no todo se arregla en una discusión. No todo se arregla a balazos”.