Estrategias de López Obrador luego de las elecciones de Estados Unidos

El presidente, Manuel López Obrador aseguró no reconocer la victoria de Joe Biden luego de haberse dado los resultados finales de las elecciones de Estados Unidos. De acuerdo al mandatario, hay que esperar resultados oficiales. A pesar de ser un político izquierdista, López Obrador afirmó que estaba a la espera de la pronunciación de un fraude. ¿Hay conflictos con el dirigente mexicano y el que ya fue pronunciado como ganador de la presidencia de EE.UU.?

Lo que piensa López Obrador de Joe Biden

En realidad, Manuel López Obrador afirmó no tener nada en contra de Biden. Más bien, se trata de estrategias políticas de parte del mandatario pues considera que hay que actuar con prudencia y seguir el principio de no intervención de pueblos. Así que reconocerá los resultados dictados por las instancias competentes de la potencia americana.

Por lo tanto, el presidente está actuando en conformidad con lo que espera de sus iguales. Esto quiere decir que espera que no haya injerencia extranjera cuando se trate de asuntos mexicanos. Sin duda, es una estrategia bien pensada, aunque no estamos seguros de que se cumplan sus deseos.

Vale mencionar que el presidente aseguró no estar de parte de un partido en específico. Más bien, se centró en una buena relación con el gobierno de Donald Trump donde se llevó a un acuerdo de respeto, no intervención. Aun cuando no hay una diferencia con Joe Biden o el partido Demócrata, consideró que cualquier resultado será beneficioso para México pues se considera que EE.UU es el mayor socio comercial.

Además, es importante resaltar que ambos país comparten más de 3.000 kilómetros de frontera, por lo que mantener una buena relación con cualquiera de los candidatos será necesario para el futuro de México.

López Obrados y Donald Trump

Pero México no es el único país que no ha reconocido la victoria de Joe Biden. A este se suman Brasil, China y Rusia. De acuerdo a analistas políticos, la decisión del mandatario mexicano pudiera poner al país en una posición débil frente al nuevo gobierno de EE.UU.

Mientras tanto, otros gobiernos pudieran estar tomando la mejor decisión pues Donald Trump todavía estará en mandato hasta el 20 de enero, y pudiera cumplir cualquiera de sus impredecibles amenazas en el tiempo que le resta de gobierno.

A pesar de todos los insultos y amenazas de Trump, parece que la relación con México no ha sido tan mala. De hecho, se ha afirmado que tienen una buena sintonía ya que se consideran gobernantes anti-establishment (antisistema).

Desde que comenzó a gobernar México, López Obrador solo ha salido del país una vez, y fue precisamente para reunirse con Donald Trump en la majestuosa Casa Blanca. Aquí, se celebró el nuevo acuerdo comercial T-MEC, que escenificó una amistad que bien podría explicar la postura del presidente mexicano ante los resultados de las votaciones de EEU.UU 2020.

Cambios para México luego de la victoria de Biden

Desde que Donald Trump entró en el poder, no ha hecho el más mínimo esfuerzo para resolver los problemas por el fenómeno migratorio. Por más que ha insultado e incluso amenazado a los migrantes, realmente no ha tomado medidas al respecto. Y es que en realidad a este no le interesa apoyar el desarrollo de Centroamérica.

Los constantes castigos a los migrantes Centroamérica junto con el corte de la ayuda que proporcionaba el país sus vecinos en situación de crisis, hizo que Trump perdiera mucho apoyo de los votantes extranjeros.

Entonces, ¿Por qué Obrador sigue apoyando a Trump a pesar de no colaborar en su proyecto de desarrollo? Lo cierto es que el presidente asegura no apoyar a Trump, sino más bien mantener una relación diplomática que no perjudique a su país. A pesar de lo que la gente cree que se está traicionando a si mismo al militarizar su frontera sur, reprimir a migrantes e incluso participar en programas de retención de refugiados.

Ahora que se ha pronunciado la victoria de Biden, y que existen pocas probabilidades de que estos resultados cambien, parece que el futuro de México vislumbra una luz al final del camino. Aun así, López Obrador sigue esperando con paciencia los resultados finales para poder reconocer la victoria del 46 presidente de los Estados Unidos de América.

(I.S.)