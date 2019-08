Aprobación del 66%

Evaluación de los primeros meses de López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su Primer Informe de Gobierno con una aprobación de 61.8% de los mexicanos, un porcentaje menor a 66% de respaldo social que tuvo en 2007 Felipe Calderón al tercer trimestre de su gobierno, de acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky.

Al cumplirse nueve meses de gestión y de cara a su primer informe de gobierno, el presidente López Obrador registra —en contraparte— 37% en desaprobación.

El estudio muestra que Enrique Peña Nieto llegó a su Primer Informe de Gobierno con 56% de respaldo y 41% de rechazo. Calderón llegó a 66% de aprobación y 32% de rechazo, mientras que Vicente Fox obtuvo 62% de apoyo, similar al tabasqueño.

Con 70% de respaldo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari es el mandatario que más apoyo ha obtenido en los primeros nueve meses de gestión.

El estudio mostró la evaluación de los ciudadanos sobre los atributos personales del primer mandatario: 83% resaltó su cercanía con la gente; seguido por la honradez (60.4); la preocupación por los pobres (55.3); los asuntos políticos (50.9), y liderazgo para dirigir al país (47.2), entre otras.

Al hacer una evaluación por área de gobierno, 46.5% de los consultados opinó que el presidente López Obrador sí ha hecho acciones para disminuir la corrupción; 37.9 dijo que sí ha hecho cosas para proteger los derechos ciudadanos; 36.5% que ha aumentado el prestigio internacional de México y 33% que ha disminuido la pobreza. En contraste, solo 16.7% consideró que ha hecho cosas para recuperar la paz en el país y 17% que sí ha hecho algo para aumentar las inversiones extranjeras en México.

Respecto de la percepción de la ciudadanía sobre la situación económica actual del país, el estudio mostró que 68% consideró que está peor que antes, y 27% consideró que es mejor.

En materia de seguridad, 93% opinó que la situación está peor que antes, es decir, el porcentaje más alto de percepción negativa desde el año 2009.

Desabasto

En otro tema, el presidente López Obrador pidió que se investigue y se castigue a los responsables de la muerte de una niña con cáncer que no tuvo acceso a sus medicamentos y su tratamiento fue interrumpido.

En últimos días, una madre de familia denunció que a su hija, quien padecía anemia aplásica, no se le administró el medicamento llamado Filgastrín que ayudaba a tratar su enfermedad.

“Si hubo negligencia médica, si fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña, pues se tiene que castigar a los responsables; pero ser muy objetivos en estos casos y no mentir, no crear campañas de desprestigio”, dijo.

En los últimos días, familiares de niños con cáncer han denunciado que en instituciones de salud hay desabasto de medicamento, por lo cual la integridad de los pequeños está en riesgo.

“Hay que investigarlo (la muerte de la niña), y no tienen por qué faltar los medicamentos, porque si no hay medicamentos se toma un avión, está permitido para eso, no para ir de compras o utilizar como era antes, los aviones para ir de compras o los helicópteros para ir a jugar golf, pero sí es para ir a Estados Unidos, a la India, a donde sea a comprar los medicamentos. Se trae en cuatro días se tienen si está de por medio la vida de niños, de seres humanos”, señaló.

También justificó el desabasto de medicamentos denunciado por padres de familia, pues dijo que en la anterior administración las empresas “se pasaban de la raya” y concentraban las compras de medicinas, situación que ya se está investigando.

Durante un diálogo con la comunidad en el Hospital Rural Plan de Arroyos, Veracruz, el Presidente acusó a las empresas que vendían medicamentos en sexenios pasados de “promover campañas” sobre niños con cáncer que se están muriendo por falta de medicinas.

“(Los empresarios) están molestos porque tenían una mina de oro y ya se les acabó. Están promoviendo campañas de que se están muriendo los niños por falta de medicamentos”, aseguró.

El mandatario recordó que en sexenios pasados se hacían compras de medicamentos por 90,000 millones de pesos y tres empresas vendían 70% de ellos.— El Economista, El Universal y EFE

Valores Caso Coatzacoalcos

Andrés Manuel López Obrador dijo que se deben fortalecer los valores culturales.

Acciones “desquiciadas”

El presidente comentó que crímenes como el registrado en Coatzacoalcos, no solo se deben a comportamientos delictivos, sino también a “desquiciados” por las drogas. Por lo general es gente drogada”.

Exponer la amarga realidad

López Obrador señaló que se deben fortalecer los valores culturales y morales en los jóvenes, y exponer la “amarga realidad” al consumir estas sustancias.

Daños por las drogas

Dijo que se debe repetir a los jóvenes el daño que generan las drogas para contrarrestar “el mundo ficticio que se muestra cuando se toma ese camino”.