Evalúan afectaciones en el Ángel de la Independencia

Descartan que por las pintas cubran un monumento

CIUDAD DE MÉXICO (AP, El Universal y Notimex).— Trabadores tapiaron el icónico monumento Ángel de la Independencia después de que feministas lo rayaran con grafiti durante una protesta que se tornó violenta contra una serie de presuntas violaciones de la policía.

Por otro lado, el Sistema de Transporte Metrobús calculó que las afectaciones a la estación Insurgentes, dañadas por un grupo de mujeres y hombres que participaron en la marcha #NoMeCuidanMeViolan, asciende a más de un millón de pesos, incluyendo las unidades.

En el caso del Ángel de la Independencia, Dolores Martínez, subdirectora general de patrimonio artístico del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), declaró desde las autoridades evalúan el daño a este monumento y otros sitios en la capital que las manifestantes atacaron anteayer.

Por su parte, el secretario de Cultura capitalino, José Alfonso Suárez del Real, declaró en conferencia que el cierre del Ángel de la Independencia forma parte de la restauración que realizan diversas autoridades en los principales monumentos capitalinos, y no por los grafitis realizados durante la manifestación “No me cuidan, me violan”, aunque por ello acelerarán dichos trabajos.

“Esto que ocurrió (pintas) es algo que evidentemente nadie preveía y lo vamos a atender de manera integral al proceso que venimos arrancando. (Los monumentos a) Colón y Cuauhtémoc ya están tapiados, y hoy (ayer) le tocaba al Ángel, y coincidió”, apuntó el funcionario.

Las protestas surgieron esta semana ante la percepción de que funcionarios locales no investigaban adecuadamente las acusaciones de violación. Las dos víctimas son adolescentes.

Por su parte, el Sistema de Transporte Metrobús detalló en un comunicado que tras 12 horas de trabajos por un equipo de más de 150 personas, se logró rehabilitar la estación de la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero, para reanudar el servicio ayer mismo.

“Los daños fueron únicamente materiales y ascienden a más de un millón de pesos, que incluyen la estación y unidades vandalizadas. El costo será cubierto por la aseguradora del sistema”, sostuvo el Metrobús en el texto.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en los daños materiales se contabilizan la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metrobús, las estaciones Copilco, Insurgentes y Balderas del Metro, pintas en el edificio sede de la dependencia capitalina.

Así como aproximadamente 25 vehículos dañados en el estacionamiento “Cama de Piedra” de la Secretaría de Seguridad, entre ellos una camioneta Pickup, 10 motopatrullas, 10 automóviles particulares y cuatro patrullas Charger.

Reportó también destrozos en la Estación Florencia de la Policía, pintas en el Ángel de la Independencia, así como daños a un vehículo de un vehículo y autobús estacionados sobre la Glorieta de Insurgentes, frente a la Secretaría de Seguridad.