“Evelyn gobierna Guerrero”; asegura Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El senador morenista Félix Salgado Macedonio desmintió que él gobierne el estado de Guerrero “detrás de bambalinas”, y afirmó que su hija Evelyn Salgado, como gobernadora de esa entidad, “hace muy bien su trabajo”.

En breve entrevista, el legislador del partido oficial pidió no restarle méritos a la mandataria estatal, porque “ella no es la hija de Félix, es la gobernadora de Guerrero”, que fue electa democráticamente en las urnas, con una ventaja de más de 60 mil votos.

El exaspirante a la gubernatura de Guerrero aseguró además que él no es nadie para darle consejos a la gobernadora.

“Yo no doy consejos y cuando los doy nadie me escucha, entonces no sirvo para dar consejos. Entonces, ella hace su trabajo y lo hace muy bien, y yo hago mi trabajo que no lo hago tan bien, entonces yo no le serviría mucho dándole consejos”, finalizó el senador Salgado Macedonio.