Durazo exhibe a gobernadores faltistas y éstos responden

Dan a conocer la lista de faltistas y 2 se inconforman

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— Los gobernadores de Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León son los que menos asisten a las reuniones del gabinete federal de seguridad que se realizan a nivel estatal, a la par de las que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina de ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer el total de asistencias del gobernador Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Antonio Echevarría García, de Nayarit; Carlos Aysa González, de Campeche; Miguel Riquelme Solís, de Coahuila; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato y Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León.

Todos los mandatarios estatales en conjunto apenas suman ocho asistencias a las reuniones de seguridad que se convocan en sus respectivas entidades, que a decir de Durazo Montaño, buscan “lograr la coordinación de todas las instancias federales y estatales vinculadas con la seguridad”.

De acuerdo con una gráfica que presentó, a las reuniones acuden los y las titulares del poder Ejecutivo estatal o, en su caso, un representante de alto nivel, como puede ser el secretario general de Gobierno o el secretario de Seguridad.

“Es importante decirles a ustedes que la autoridad de la mesa, la coordinación de la mesa la lleva el gobernador o la autoridad civil de más alto nivel. Si asiste el gobernador o su representante, de ellos del gobernador, en ellos recae la representación. En su ausencia, la coordinación de la mesa recae en el delegado general de programas sociales”, refirió el secretario.

Del 2 de diciembre de 2018 al 10 de diciembre de 2019, precisó, se han realizado un total de 263 reuniones; entre los que más han asistido están la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbuam; los gobernadores de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; Tabasco, Adán Augusto López Hernández; Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López.

Mientras que los gobernadores que menos acuden o envían a un representante que no tiene una responsabilidad relevante vinculada a la seguridad son Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León.

Al referirse al tema, el presidente López Obrador descartó que se quiera evidenciar a algún gobernante, pero sí pidió mayor cooperación de los mandatarios estatales para participar en los gabinetes de seguridad, porque lo que se busca son acuerdos.

“Lo que buscamos es convencer, persuadir, buscar acuerdo. Y, la verdad, se tiene muy buena relación con los gobernadores y vamos a seguir trabajado de manera coordinada, pero también informando con transparencia”, refirió el mandatario.

Sobre el tema, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de guanajuato señaló que la información es falsa

Diego Sinhue asegura que no ha ido a ninguna reunión de seguridad

Al respeto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que la información del número de reuniones de seguridad a las que ha asistido es falsa, ya que aseguró que no fue a ninguno de esos encuentros. Aparecen tres asistencias y yo no he ido a ni una, entonces son falsos los datos. No he estado ni iré a esas reuniones. Ya lo había dicho públicamente y lo vuelvo a repetir”, dijo.

También añadió que a partir de hoy regresan 100 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina a la entidad; “buscaremos que llegue otro grupo de marinos”, sostuvo.“En las mesas de diario, esas que señala Durazo, son a las que no he ido. Y es falso que he ido a tres, yo solo fui a la instalación de la primera”, declaró.

En entrevista Rodríguez Vallejo agradeció al presidente López Obrador que regresó la Marina al estado de Guanajuato, además de señalar que mañana se reunirá con el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Al darse a conocer los resultados del “quién es quién” de los gobernadores en materia de seguridad, el gobierno federal colocó al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, con apenas 55 asistencias a las 263 sesiones de la Mesa de Coordinación en esa materia, lo que generó la reacción del mandatario estatal, quien calificó el dato como “una mentira” o “fruto del desconocimiento”

“En mi caso, me parece una mentira, un dato totalmente equivocado, no sé con qué intención, tal vez a falta de conocimiento del estado o de las estrategias que tenemos no les permite dar datos adecuados, correctos”.hoy, en un noticiario a nivel nacional. Joaquín González, quien se dijo “extrañado” más que “molesto”, indicó que antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera como Presidente de la República, en Quintana Roo se han celebrado reuniones permanentes en materia de Seguridad, convocadas y dirigidas por él, con la asistencia de representantes de la Secretaría de Marina (SEMAR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), del gabinete de seguridad local, alcaldes, Policía Federal y Policía Militar, en su momento. Con el cambio de gobierno esas reuniones continuaron bajo el esquema de Mesas de Seguridad, ya con la Guardia Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y, ante la presencia del coordinador de Programas Sociales del gobierno federal, Arturo Abreu. “Nosotros hemos trabajado a fondo, yo he asistido, no puedo decirte que al 100%, pero sí al 98%; el estado tiene varios lugares en donde se llevan a cabo estas reuniones. “La capital no es la ciudad más grande del estado, la capital es Chetumal, y tenemos muchas ciudades muy relevantes como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y procuro hacer estas reuniones en ambos lugares, es decir, en Chetumal y en Cancún también”, detalló, al señalar que también ha participado en todas las reuniones convocadas por el presidente, a nivel nacional. Esta mañana de martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, presentó los resultados de Incidencia Delictiva, sobre la situación de corporaciones policiales, el despliegue de la Guardia Nacional en México y la asistencia de gobernadores a las Mesas de Seguridad. En Incidencia Delictiva, el estado figura con 704 homicidios dolosos, en números absolutos, de los 31 mil 688 cometidos de enero a noviembre de este año. De acuerdo con la tasa por cada 100 mil habitantes de las víctimas de homicidio doloso, en la gráfica es colocado en el séptimo sitio de la lista, con 41.8, pero en otra, bajo el mismo concepto, con el 48.4%. La media nacional es de 25. También se indica que la tasa de homicidios dolosos en la entidad, se redujo un 1.6%. La media nacional fue de 1.7%. Cancún, municipio de Benito Juárez, está ubicado en el sitio 7, de los ocho municipios que registran el 20% de los homicidios dolosos en el país. Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen, está dentro de los 30 municipios, con el número 27, que registran el 39% de ese delito. Ambos municipios son gobernador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En torno a la asistencia de gobernadores a las Mesas de Seguridad, la gráfica señala que, del 2 de diciembre de 2018, al 10 de diciembre, Carlos Joaquín González, acudió a 55 de las 263 reuniones y en el resto, envió a un representante, lo que hace un promedio de 60% de asistencia en conjunto. Lo anterior significa que su gobierno -incluyéndole- estuvo presente en 158 del total de sesiones. “No sé de dónde saca esa información. He asistido a todas las (sesiones) federales”, insistió, señalando que a nivel local, “las conduzco yo directamente”. Y agregó “me parece que deberían informarse mejor”.

