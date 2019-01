Secretario de Educación en el gobierno de César Duarte es detenido

CHIHUAHUA (EL UNIVERSAL).-Agentes de la Fiscalía del Estado detuvieron la noche de ayer martes a Marcelo González Tachiquín, quien fuera secretario particular y de Educación durante el gobierno de César Duarte Jáquez, por su presunta participación en la red que operaba el desvío de recursos en esta administración.

Manuel Marcelo González Tachiquín fue arrestado en su domicilio, en el fraccionamiento Cerrada Cimarrón, donde previamente, elementos de la Fiscalía realizaron un cateo al filo de las 20:00 horas.

La detención de González Tachiquín, quien además es compadre del ex mandatario priista, fue confirmada por el fiscal César Augusto Peniche, quien dio a conocer sin mayor detalle que fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Aquiles Serdán y será este día cuando sea presentado ante el Juez de Control.

Durante el sexenio de Duarte Jáquez, González Tachiquín se desempeñó como secretario particular, director de Pensiones Civiles del estado y secretario de Educación, Cultura y Deporte, y a finales del 2015 renunció a este último cargo buscando ser candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura, sin embargo, al no obtenerla renunció también a las filas del partido tricolor.

Testigo protegido

En los últimos dos años, González Tachiquín fue mencionado como posible testigo protegido de la Operación Justicia para Chihuahua, que realiza Gobierno del Estado con el propósito de llevar ante la justicia a quienes colaboraron con César Duarte en diversos hechos de peculado.

Los cargos por los que fue arrestado el ex funcionario no han sido especificados por la Fiscalía, no obstante, existen tres averiguaciones por desvío de recursos en la Secretaría de Educación, última dependencia que González Tachiquín tuvo a su cargo.

Por estas tres averiguaciones se encuentran detenidos el también ex secretario Ricardo Yáñez Herrera, sentenciado a 4 años de prisión por el desvío de 246 millones de pesos; Karla Areli Jurado Bafidis y Patricia Banderas, esta última colaboradora cercana de González Tachiquín en áreas administrativas tanto de Pensiones Civiles del Estado como de Educación.