Ex "zar" de la influenza: Vacuna contra el Covid es privilegio y no obligación

CIUDAD DE MÉXICO- A través de las redes sociales, el doctor Alejandro Macías, ex "zar de la Influenza", indicó que la aplicación de vacuna contra el Covid-19 será "un privilegio", más no una obligación.

Me preguntan si debe ser obligatoria de vacuna de COVID 19. La respuesta es que NO: que se la ponga sólo el que no quiera enfermarse.

La vacuna será un privilegio, no una obligación.