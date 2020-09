Tras dos años de retiro, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, dijo que regresará de lleno a la vida pública, con el propósito de ayudar a construir un mejor futuro para México.

Por medio de un video, el político queretano advirtió sobre "los graves riesgos que corremos" si no corregimos el rumbo del país.

El panista reconoció que perder la elección de 2018 fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba su carácter.

"Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme ahora me trae de regreso. Y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente", expresa el también expresidente nacional del PAN.

Decidí regresar de lleno a la vida pública con un claro propósito: quiero ayudar a construir un mejor futuro para México.

"Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Ve la economía: aún antes de la pandemia del coronavirus México tuvo su peor desempeño en una década; la inseguridad: el número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros, hace más de 20 años", detalla Ricardo Anaya, entre otros puntos.

En Twitter, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, expresó lo siguiente: