Exdirector del Coneval percibía 220 mil pesos al mes: AMLO

VERACRUZ.- Andrés Manuel López Obrador advirtió que quien no contribuya a la transformación de México y está a favor del “inmovilismo” o de mantener el statu quo es un conservador, se dedique a la política o al periodismo.

"A mí me gusta que la gente luche, pero me gusta que se luche por causa justa, pero no que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras, eso ya se acabó" asegura el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/VfLJaqzJp5