Exhiben a pasajera sin cubrebocas y se pone violenta (vídeo)

"Mevale", fue la respuesta de #LadyCubrebocasMetepec

Una mujer sin cubrebocas en el transporte público fue exhibida en redes sociales con la etiqueta #LadyCubrebocasMetepec.

En un vídeo grabado por otra mujer que afirma trabajar en el sector salud, aparece la pasajera quien se niega a usar mascarilla, por lo que quien graba pide que la bajen. Por su parte la mujer expuesta responde con gritos e insultos.

Trabajo en un hospital señora y no sabe todo lo que hay… bájese, señor párese, por favor”, le dice la denunciante, mientras ésta le contesta “haga lo que quiera”.

Al sentirse exhibida, la mujer sin mascarilla comienza a grabar a la otra pasajera mientras repite “me vale, me vale”. "No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora, lo que usted haga con su vida no importa, señora”, le explica la trabajadora del hospital.

Una vez que la pasajera sin mascarilla se ve exhibida, se levanta de su asiento y agrede a la mujer que le reclama. Incluso el teléfono con el que se grabó el hecho cayó al piso. Los demás pasajeros intervinieron para separarlas. Aparentemente estos hechos habrían ocurrido en el municipio mexiquense de Metepec.

🗣️Una mujer que viajaba en una unidad de transporte público del Estado de México fue bautizada como #LadyCubrebocasMetepec, pues insultó a una trabajadora del sector salud.

👉https://t.co/SJw6LhguaH pic.twitter.com/8I37Dc3Uxd — RETO diario (@retodiariomx) January 8, 2021

Como informamos, hoy México registró cifras récord de contagio, con 13,734 infecciones confirmadas en las últimas 24 horas, el número más alto en lo que va de la pandemia.

Las autoridades también reportaron la cifra casi récord de 1,044 fallecimientos adicionales.