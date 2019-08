Exhorta a evitar el robo de gas

López Obrador analiza comprar una aerolínea

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó abierta la posibilidad de que el gobierno adquiera Mexicana de Aviación, siempre y cuando se tengan los fondos y sea viable en costo-beneficio.

En conferencia, el mandatario fue cuestionado sobre si su gobierno podría adquirir la empresa, a lo que respondió: “Habría que ver si tenemos los fondos, si es viable, porque nosotros somos representantes de los ciudadanos y tenemos que cuidar el presupuesto. Tiene que analizarse de que haya justicia pero también el costo-beneficio”.

El mandatario sostuvo que no hay que descartar nada y hablar con los trabajadores que fueron despedidos.

Incluso dijo que ya hay diálogo con las personas afectadas y está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT).

López Obrador acusó que en la administración de Vicente Fox se decidió rematar a la empresa Mexicana de Aviación y se dejó a los trabajadores sin empleo.

“Después, a los seis años o menos, viene la elección y un grupo de empresarios ayudan en el fraude a Felipe Calderón y a esos empresarios les entrega Aeroméxico, la otra empresa pública”, señaló.

También afirmó que no existe ninguna empresa pública de aviación y heredaron todos estos problemas a las siguientes administraciones.

“Entonces vamos a ayudar donde se pueda porque tenemos que cuidar el presupuesto”, reiteró.

Ayer, extrabajadores de la aerolínea protestaron afuera de Palacio Nacional para exigir ser atendidos por el Presidente, debido a que su conflicto laboral lleva 8 años.

En otro tema, el presidente López Obrador llamó a quienes se dedican al robo de gas a evitar ese ilícito, ya que se pone en riesgo la vida de muchas personas.

“No queremos desgracias, no queremos que haya pérdida de vidas humanas; estamos actuando, hay vigilancia”, dijo el mandatario luego de la fuga de gas ocurrida el martes en San Jerónimo Ocotitlán, Puebla.

Destacó que “el robo de combustible se ha reducido de forma considerable, pero aún hay bandas que actúan y pueden poner en riesgo la vida de la gente”.

Resaltó que en lo que va de agosto han ocurrido dos hechos “que nos han llevado a actuar de emergencia, a evacuar a la población”, el primero en Nextlalpan, Estado de México, y el del martes en Puebla.

Por su parte, el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero, explicó que en San Jerónimo Ocotitlán la fuga se registró en el ducto que va de Reforma, Chiapas, a Zapotlanejo, Jalisco.

León Romero resaltó la “gran coordinación entre los tres niveles de gobierno” para evitar una explosión, así como la disposición de la gente para evacuar y al personal de Pemex por “su talento y energía” para atender este tipo de fugas.

Por último, dejó en claro que no hay ningún diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, y que si bien en el Plan Nacional de Desarrollo se propone buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, “pero es un proceso que aún no iniciamos”.

“No hay diálogo con grupos del crimen, lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo, también escuchado a todos y desde luego a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas”, declaró.

Sobre el tema de las autodefensas, indicó que su gobierno no promoverá nada que signifique la autodefensa, “lo que hicieron los gobiernos pasados fue indebido porque la seguridad la tiene que garantizar el Estado, no podemos promover la creación de grupos para atender temas de seguridad, eso ni funciona y genera mucho desorden”.

Además, añadió, ese mecanismo demostró que no funcionó porque no hubo resultados; “al contrario, se agravaron las cosas. Entonces, eso no”.

El presidente López Obrador aclaró que, conforme a la Constitución Política, es al Estado mexicano al que le corresponde garantizar la paz y la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. “No vamos a renunciar a esa facultad y estamos trabajando todos los días, por eso se creó la Guardia Nacional para garantizar la paz”.

Por ello, es que “no se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina, no tenemos esa relación”.

Resaltó que para lograr la paz hay se debe avanzar “eslabón por eslabón” porque es una cadena y para ello, se debe atender las causas que originan la inseguridad, la violencia, “que es lo que estamos haciendo, que se rescate al campo, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. Eso es muy importante”, así como la creación de la Guardia Nacional.

Aunado a ello, continuó, se puso en marcha la campaña contra las adicciones y se avanza en varios sentidos, “pero todavía no hemos llegado a ponernos de acuerdo, porque vamos a convocar para ese propósito a ciudadanos, a organizaciones civiles, a las iglesias”.

El Ejecutivo federal insistió que el diálogo del gobierno para alcanzar la paz, no es con el crimen organizado.

“No, no tenemos eso. Lo que hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo también, escuchando a todos, desde luego a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas”, agregó.

Reunión Empresarios

Andrés Manuel López Obrador sostuvo un encuentro con empresarios de Chihuahua.

Expresó sus condolencias

A través de sus redes sociales, el mandatario detalló que fue un encuentro constructivo y expresó sus condolencias por los asesinatos de mexicanos ocurridos en El Paso, Texas.

Actividades suspendidas

Por otro lado, el mandatario federal suspendió sus actividades de fin de semana para concentrarse en su quinta de Palenque, y escribir su primer informe de labores.