Exhorta a reducir la impunidad

La Cepal relaciona la falta de apoyo con el “huachicol”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Para combatir el robo de combustibles, el gobierno mexicano debe de trabajar en generar nuevas redes de distribución, pero también disminuir la impunidad, porque éste es un incentivo para que las personas prefieran trabajar en el contrabando de combustible, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

“Lógicamente cuando hay impunidad esto se reproduce, la gente dice me conviene más meterme al contrabando de combustible que estar en el mercado laboral, porque no tengo ningún incentivo, porque no recibo ningún apoyo porque no tengo ninguna prestación, creo que estos son los grandes dilemas”, afirmó durante la presentación del Panorama Social 2018.

Alicia Bárcena expuso que en México uno de los problemas más graves es la impunidad y la corrupción, el problema es que toda esa cantidad de recursos bien pudieran utilizarse para programas sociales.

La Secretaría Ejecutiva de la Cepal dijo: “El robo de combustible en México es muy profundo, es muy grave, ha atentado seriamente contra una de las empresas más importantes del país, que es Pemex, entonces, el desabasto es un tema que está correlacionado a que obviamente tienen que generar nuevas redes de distribución, que eso es lo que está haciendo en este momento el gobierno”.

Comentó que a consecuencia de la corrupción hay más proclividad a que se usen mal los recursos, en lugar de destinarse al gasto social o al impulso del trabajo e incluso para incentivar inversiones.