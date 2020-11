Exhortación católica

Llamado a evitar aglomeraciones al honrar a difuntos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Arquidiócesis Primada de México llamó a los fieles para que este Día de Muertos conmemoren a sus difuntos desde sus hogares y pidió a la comunidad católica que no se utilicen los ritos religiosos como pretexto para reunirse.

“Todas las medidas de contención habidas y por haber serán insuficientes, si como pueblo seguimos utilizando las fiestas religiosas y civiles como pretexto para reunirnos; si como pueblo seguimos agradeciendo a Dios que le haya tocado al de a lado y no a mí, si como pueblo no logramos entender que estamos viviendo una situación excepcional, que requiere de un esfuerzo heroico para superar esa histórica crisis”, expresó la Arquidiócesis en el editorial del semanario Desde la Fe.

Desde la publicación, el organismo religioso exhortó a la comunidad católica a no saturar los recintos y permanecer en casa durante estas festividades ofrecidas por el eterno descanso de los muertos. “Está de por medio nuestra vida y la de muchas otras personas. Celebremos sin necesidad de realizar aglomeraciones. La esencia de las fiestas es llenarnos de alegría, no de luto; son para alegrar el alma, no para ensombrecerla; para honrar al Dios de la Vida, no a la muerte”, indicó.

Por ello, también pidió a los párrocos de todas sus iglesias que las misas programadas para este 2 de noviembre sean transmitidas vía remota, de modo que se evite concentración de visitantes en las criptas de las iglesias.

La iglesia reconoció a las autoridades civiles que hayan establecido medidas para la contención del virus como cerrar los panteones y reducir el riesgo de contagio. La Arquidiócesis agregó que, este año, la conmemoración de los Fieles Difuntos, como se le conoce en la Iglesia católica, es muy especial por llevarse al cabo en medio de una pandemia mundial donde más de un millón 190 mil personas han fallecido por Covid-19.

“La Iglesia en México no es ajena a este drama, pues no sólo ha sufrido la muerte de sacerdotes, religiosas y religiosos y muchos fieles laicos, sino que, como pueblo de Dios, ha sabido ser familia en el acompañamiento a los miembros que sufren la pérdida de un ser querido en estas lamentables circunstancias”, explicó.

El papa Francisco pidió a la Penitenciaría Apostólica la obtención de la indulgencia plenaria a favor de los difuntos para evitar la concentración de fieles en panteones e iglesias, en tanto la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también publicó un subsidio para conmemorarlos desde casa.

Anoche, la Secretaría de Salud informó de 142 muertes y de 4,430 nuevos contagios, durante las últimas 24 horas, para un total de 91,895 de fallecidos y 929,392 casos confirmados por Covid-19 en el país.

Informe técnico

En el informe técnico de este día, las autoridades sanitarias confirmaron aumentos porcentuales de 0.15% en fallecimientos y de 0.47% en contagios, en contraste con las cifras del sábado.

Desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero, ya se estudiaron 2.410,306 pacientes con signos del coronavirus y que tuvieron un índice de positividad de 38%.

Entre el universo de pacientes se tienen los 929,392 que dieron positivo a la infección viral, 1.126,280 con un resultado negativo y 354,634 se mantienen como casos sospechosos.

Desafío Devotos de San Judas Tadeo

Hace unos días miles de devotos desafiaron el Covid-19 para venerar San Judas.

”Sin miedo al Covid”

Dicen que San Judas Tadeo es el patrón de las causas perdidas o imposibles. Por eso, miles de feligreses como Sergio salieron el miércoles a festejar y a agradecer al santo en su día sin temor a algo que consideran tan mundano como una enfermedad. “Venimos aquí sin miedo al Covid”.

Trasnochadores

Desde la madrugada, los fieles más trasnochadores hicieron tronar cohetes y se agolparon frente al templo de San Hipólito del centro de Ciudad de México, que a pesar de suspender su tradicional misa, abrió las puertas por la mañana para que fueran pasando poco a poco los feligreses.