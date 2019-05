Exhortan a mexiquenses: no salgan de casa por la Contigencia Ambiental

MÉXICO (Notimex).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció hoy que se activa la Contingencia Ambiental Atmosférica Extraordinaria por partículas (PM2.5) en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Se exhorta a la población que evite actividades al aire libre y a las escuelas que tomen las medidas pertinentes para proteger a los alumnos.

Lo anterior, explicó, luego de que hoy a las cinco horas se registraron 158 puntos del Índice de calidad del aire para PM2.5 en el municipio de Nezahualcóyotl.

Se activó la #ContingenciaAmbiental Atmosférica Extraordinaria por partículas PM2.5 en el Valle de México; sin embargo, las autoridades no cuentan con un plan ante este tipo de sustancias 😷 https://t.co/aE7Tu0bsVB pic.twitter.com/3fsVxenwr1 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 14, 2019

¿Qué se debe hacer?

Según precisó, para reducir la exposición al aire contaminado se debe evitar actividades al aire libre y ejercicio intenso, el cual incrementa la dosis de contaminantes inhalados.

Asimismo, no hacer actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre en centros escolares.

Te puede interesar: La contaminación propicia el desarrollo de asma

De ser posible, que los grupos sensibles como menores, personas de la tercera edad y enfermos de las vías respiratorias y cardiovasculares permanezcan en sus hogares, con ventanas y puertas cerradas.

El organismo capitalino sugirió no cocer alimentos con leña, carbón o gas; no encender velas o incienso y no fumar.

Si cuenta con aire acondicionado, utilícelo en modo de “recirculación”, además de realizar actividades de limpieza en húmedo.

Otras recomendaciones

En caso de haberse expuesto al humo o sentir molestias, recomendó a la población que acuda al médico, no usar lentes de contacto, facilitar el trabajo desde casa, especialmente para personal que forma parte de los grupos sensibles.

Para los hogares cercanos a las zonas de incendio donde el humo sea denso, destacó la importancia de colocar toallas húmedas en ranuras de puertas y ventanas, o retirarse del área.

Además, recomendó impedir que niños o mascotas estén en contacto con las cenizas que causan los incendios. De barrer estos residuos del piso u otras superficies, humedecerlas ligeramente y no permita que se suspendan de nuevo en el aire.

La Comisión Ambiental pidió que se refuerce la vigilancia y detención de vehículos ostensiblemente contaminantes y de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales, hasta que la carga se cubra.

Se paralizan labores urbanas

Se suspenden las actividades de bacheo, pintado, pavimentación, así como las obras que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos.

También las actividades de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos.

Se interrumpen las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales, no quemar cohetes ni fuegos artificiales.

Detalló que se suspenden todas las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas en establecimientos de materiales de construcción con almacenamiento de más de 50 toneladas a cielo abierto (arena, gravas, arcillas, entre otros).

Lo mismo para todas las actividades de explotación de bancos de materiales que no cuenten con barreras rompevientos y en establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón.

Servicios a la comunidad

La Comisión agregó que los gobiernos capitalino, federal y del Estado de México continúan el combate a incendios.

Por ello, exhortó a reducir emisiones en todas las fuentes, reduciendo el uso del automóvil, dando mantenimiento a los automotores y tomando medidas para reducir contaminación del aire en industrias, comercios, servicios y el hogar.

Llamó a la población a que avise a las autoridades sobre los incendios forestales, agrícolas y de pastizales, quemas de basura, de llantas, fogatas, pirotecnia y otras actividades que contaminen.

Para ello, están disposición los teléfonos de Locatel 5658-1111, en el Estado de México el Centro de Atención Telefónica: 01-800-6969-696 y de la Comisión Nacional Forestal 01 800-INCENDIO (4623-6346).