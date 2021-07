Exhorto a respetar proceso en precios

La Cofece llama a la CRE a cumplir una legislación

CIUDAD DE MÉXICO (EL Universal).— La decisión de la Secretaría de Energía de publicar directrices para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publique en los próximos tres días los precios máximos al consumidor de gas LP van contrarios al mecanismo que marca la Ley de Hidrocarburos para regular los precios, por lo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) exhortó a cumplir con la legislación actual.

Para la Cofece lograr que los precios del gas LP sean de manera sostenida lo más bajo posible depende del esfuerzo conjunto de las distintas autoridades involucradas en lograr que este mercado funcione en competencia. Por lo que tratar de ajustarlos a precios máximos violando la legislación actual puede llevar a impugnaciones que retrasen el objetivo de que los consumidores accedan a gas LP más barato y en mejores condiciones, por lo que la CRE debe cumplir con la ley.

Ello porque en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Energía hizo público la “Directriz de Emergencia para el bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo”, por la cual se pide a la CRE a establecer una metodología de precios en los próximos tres días, para que esté vigente en los próximos seis meses, lo que es contrario a la ley.

Si bien la Secretaría emitió esa directriz, la Cofece exhortó a la CRE “a respetar el proceso establecido en la normativa vigente para fijar regulación de precios del gas LP. Para poder establecer ese mecanismo se requiere una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia como condición necesaria a una regulación de precios”.

La investigación para determinar si existen o no condiciones efectivas de competencia la inició la Cofece apenas el 31 de mayo.

Por lo que será que hasta se emita la resolución cuando podrá determinar si es necesario o no que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fije los precios máximos en la distribución gas LP. "En caso de no existir, que la CRE detone un proceso de regulación en dicho mercado para establecer precios máximos en la distribución de gas LP a los consumidores finales". De imponerse un mecanismo de precios máximos tiene una lógica de establecer condiciones de competencia donde no lo hay, pero si no existe esto, "la regulación de precios podría tener consecuencias contrarias a lo que pretende la Directriz, como el desabasto o escasez de gas LP".

Titulo