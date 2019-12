Exige investigación completa

Reproche de líder de un partido a la titular de la SFP

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) informe acerca del fundamento legal por el cual decidió limitar la investigación sobre el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando ha sido servidor público durante décadas.

No es suficiente

Castañeda Hoeflich, también senador, expuso que “no es suficiente que la SFP indagara la evolución patrimonial del funcionario o su actuación como funcionario a partir del 1 de diciembre de 2018, cuando es de todos conocido que Bartlett ha sido servidor público prácticamente toda su carrera, por lo que la investigación debe ser exhaustiva”.

El legislador Clemente Castañeda presentó a la SFP una solicitud de información para conocer los argumentos y fundamentos legales que llevaron a la SFP a una indagatoria limitada en tiempo, en personas ligadas al círculo del funcionario y en datos sobre los cuales no se profundizó.

Así el dirigente solicitó “las razones y fundamento legal que sustente el motivo por la cual se limitó la investigación a realizar solicitudes de información a distintas autoridades.

“En algunos casos no se ha proporcionado la documentación requerida, a diferencia del caso de Emilio Lozoya y de Rosario Robles Berlanga, donde de manera proactiva se solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Castañeda, quien preside la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, expuso que el objetivo de sus peticiones de información es que se conozca toda la información relacionada con la indagatoria, por lo que también solicitó el expediente completo sobre el caso Bartlett.

“En Movimiento Ciudadano esperamos que esta solicitud de información no se sume a las más de 10 mil solicitudes que no se han respondido escudándose en la inexistencia de información, pues sería contradictorio que la SFP, un órgano que debería procurar las mejores prácticas gubernamentales, no transparente esta información”.

Solicitud

Advertencia

Sin carpetazo

Transparencia

