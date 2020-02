Exigen comprar medicamentos y no esperar a rifa del avión presidencial

CIUDAD DE MÉXICO).- Se debe comprar medicamentos para acabar con el desabasto en vez de esperar la rifa del avión presidencial, señalaron dirigentes del PAN y del PRD.

También exigieron al gobierno federal que use de inmediato los 4 mil millones de pesos (mdp) extras con los que cuenta para reestablecer el abasto de medicinas.

Fernando Herrera Ávila, vocero del PAN, aseguró que en lugar de guardarlos durante ocho meses, el gobierno federal debe invertir ya en medicamentos y equipo médico lo destinado a la rifa del avión.

En un comunicado, aseguró que con este lapso el gobierno demuestra que es insensible al dolor humano: no falta dinero, sobra; pero falta voluntad.

A su decir, es insensato y un contrasentido guardar 4 mil mdp ante la crisis de salud que causó la centralización de las compras.

El vocero recordó que el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reserva de 2 mil mdp del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado con objeto de garantizar los premios de la rifa de la aeronave.

Dicho monto se sumó a los 2 mil mdp que entregó ayer la Fiscalía General de la República al jefe del Ejecutivo.

De esta manera, agregó, en solo cuatro días el gobierno juntó 4 mil mdp para garantizar los premios de una rifa de la que espera obtener 2 mil mdp para medicinas.

Es claro que la medida no tiene pies ni cabeza, no tiene lógica e indica que en esta administración nadie sabe sumar, o si sabe se calla para no hacer enojar al Presidente"