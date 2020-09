Exigen partida para vacuna

El PRI ve como imposible crecer 4.6% con el Covid

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, exigió que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se etiqueten los 50 mil millones de pesos que el gobierno federal va a requerir para comprar los millones de vacunas contra del Covid-19 que México necesita, porque si no hay vacuna no se resolverá el problema.

En entrevista en San Lázaro, René Juárez dijo que sí hay un apartado en el Presupuesto de Egresos para las vacunas, pero no para Covid y pronosticó que el año que entra cuando la vacuna ya se encuentre disponible, “vamos a andar corriendo, reasignando recursos y viendo de dónde se jala dinero”.

“Lo que hoy tendría que haber venido, reitero, es el dinero para la vacuna, no el dinero para vacunas, no. Un tambache de recursos para comprar la vacuna del Covid, eso es lo que más urge”, describió el priista.

Sobre el paquete fiscal, agrego que es imposible crecer al 4.6% como lo pronosticó el gobierno federal “cualquiera que tenga los conocimientos mínimos elementales, básicos, de economía, se da cuenta que eso no es posible. Y es muy sencillo, no hemos resuelto el problema de la pandemia. Mientras no se resuelva el problema de salud la economía va a seguir enferma, o sea, así de sencillo”, afirmó

En tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado dijo que van a caminar en la extinción de fideicomisos, y eso le va a dar recursos adicionales al Gobierno. Recursos que en estos momentos están estancados o están atorados en algún fideicomiso.

“Quiero aclarar una vez más, que aquellos fideicomisos que tienen como objetivo distribuir apoyos, no van a desaparecer, pero en el resto donde los recursos están estancados, esos sí pasarán a la Secretaría de Hacienda para que tengan el margen fiscal suficiente y estar listos para la vacuna”, agregó el legislador.