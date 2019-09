Exigen respeto para sus tierras

Pobladores ponen 9 amparos contra nuevo aeropuerto

TECÁMAC (El Universal).— “No queremos dinero, solo queremos que respeten nuestra tierra, nuestra historia”, aseguró Arturo Hernández, integrante de la organización de los 12 pueblos originarios de Tecámac, que ha interpuesto nueve amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

En entrevista, Arturo comenta que ha vivido desde que nació en San Pablo Tecalco, por lo que siente el deber de defender la tierra en la que por generaciones ha habitado su familia.

Comentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no realizó los estudios necesarios para conocer las afectaciones que generará en los más de 150 mil habitantes de los 12 pueblos originarios de Tecámac la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

También indicó que se omitió realizar un estudio de impacto social y realizar una “consulta real” a estas comunidades mexiquenses.

“No se confunda, señor Presidente, nosotros no somos ambiciosos, no queremos dinero, solo queremos que nos escuchen y que respeten el lugar donde por generaciones hemos habitado, nuestra defensa es por la vida, por el medio ambiente, no por el dinero. Llevamos viviendo aquí por generaciones, aquí nacimos y aquí nos pensamos morir”, dijo.

El Universal publicó anteayer que representantes del grupo de pueblos indígenas originarios del municipio de Tecámac, Estado de México, tramitaron nueve amparos en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía; entre sus quejas están la omisión de las autoridades federales de realizar un estudio sobre los pueblos y comunidades que se verán afectados socialmente por el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, así como la falta de una consulta indígena previa en la totalidad de los pueblos y comunidades afectadas.

Los expedientes registrados en los juzgados federales fueron tramitados a nombre de los pueblos de San Francisco Cuautliquixca, Santa María Ajoloapan, San Pablo Tecalco, San Pedro Pozohuacan, Santa María Ozumbilla, San Jerónimo Xonacahuacan, San Lucas Xolox, Reyes Acozac y Santo Domingo Ajoloapan; tres comunidades más están por presentar amparos.

El municipio de Tecámac se ubica a 38.5 kilómetros de la Ciudad de México, su nombre proviene del náhuatl Tetl, camal, que significa “en la boca de piedra”.

Arturo asegura que el origen de los 12 pueblos que hoy disputan su territorio contra uno de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno se remonta al periodo clásico de la época prehispánica.

De acuerdo con la Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Tecámac fue fundado en el año 1202 por los mexicas en su peregrinación hacia la Ciudad de México-Tenochtitlán.

Para 1395 aparece por primera vez registrado en el Códice Chimalpopoca el nombre de Tecámac.

Ante la historia que guarda este municipio mexiquense, Arturo pide a las autoridades que se respete no sólo la legislación, sino también los instrumentos internacionales firmados por México en materia de consulta a pueblos indígenas, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Estamos pidiendo una consulta a los pueblos originarios, basada en la Constitución política de 1917, el plan de desarrollo estatal y municipal también establece que debemos ser consultados; el convenio 169 de la OIT en su artículo sexto dice que cuando haya una medida legislativa o administrativa que afecte nuestra vida cotidiana tenemos derecho a ser consultados de manera previa libre, conforme a nuestro entender, a nuestro desarrollo cultural”, comentó.