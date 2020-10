Exigen respeto por el derecho a la vida en el Congreso de Michoacán

MÉRIDA, Yucatán.- Diversas organizaciones sociales dieron a conocer a través de un comunicado, que este miércoles se llevó al cabo una manifestación por el respeto al derecho humano a la vida.

En el documento, las organizaciones señalan que trabajan para defender y garantizar los derechos humanos fundamentales para las personas y proponen se haga una reforma constitucional con el fin de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

También señalan que hace unos meses, el diputado Oziel Equihua Equihua propuso una iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Michoacán, y cuestionan "¿Por qué una persona que ha experimentado discriminación discrimina a los más vulnerables y pone en riesgo la vida de las mujeres?"

Sobre el tema de los embarazos en adolescentes, las organizaciones advierten que "la solución no es terminar con la vida de los michoacanos no nacidos"; y consideran que "el trabajo de los legisladores debe de enfocarse en ofrecer políticas públicas integrales que prevengan, promuevan y aseguren garantizar los derechos humanos, programas de educación sexual apegados a la ciencia y no a ideologías impuestas por ciertos grupos".

En el documento también se exige el reconocimiento al "derecho humano a la vida sin discriminación, antes y después de nacer", al mismo tiempo, piden "se rechace la iniciativa de aborto y se sustituya por una iniciativa de protección y bienestar para embarazadas y madres solteras".

A continuación el documento íntegro de diversas organizaciones que se manifestaron frente al Congreso de Michoacán:

¡EXIGIMOS respeto al derecho humano a la VIDA

en el Congreso de Michoacán!

Por eso vestimos el Congreso de VIDA.

Distintas organizaciones y movimientos en el país trabajamos día con día para defender y garantizar los derechos humanos fundamentales para las personas, mismos que hoy, a través de distintos grupos ideológicos, buscan restringirse o limitarse. En este sentido, proponemos se haga una reforma constitucional para que se proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

La industria del aborto beneficia a los organismos internacionales que lo financian; el objetivo es abrir su mercado en México, ya que su negocio es la comercialización de los insumos que se requieren para practicarlos. El aborto NUNCA es gratuito: un bebé paga con su vida.

Invisibilizar al nasciturus es discriminar a una persona mexicana en razón de su desarrollo gestacional, origen y estado de salud. Es negarle sus derechos humanos básicos y elementales. Asimismo, contradice lo estipulado en distintos tratados internacionales vinculantes, los cuales protegen el derecho a la vida desde la concepción, y de los cuales, México es firmante, por lo cual, está obligado a respetarlos y garantizar este derecho en todas sus leyes.

Hace unos meses, el diputado Oziel Equihua Equihua propuso una iniciativa para despenalizar el aborto en el estado de Michoacán hasta la semana 14 de gestación. ¿Por qué una persona que ha experimentado discriminación discrimina a los más vulnerables y pone en riesgo la vida de las mujeres?

Asimismo, creer que sólo con ofrecer métodos anticonceptivos se evitaran embarazos inesperados, refleja un profundo desconocimiento de todo lo que conlleva este tema, lo anterior se comprueba al observar que, en los últimos 20 años, el gobierno al enfocarse en sólo regalar anticonceptivos, lo único que ha propiciado es que Michoacán sea una de las entidades con mayor número de embarazos adolescentes.

La solución a esta problemática no es terminar con la vida de los michoacanos no nacidos, el trabajo de los legisladores debe de enfocarse en ofrecer políticas públicas integrales que prevengan, promuevan y aseguren garantizar los derechos humanos, programas de educación sexual apegados a la ciencia y no a ideologías impuestas por ciertos grupos. La juventud necesita herramientas y oportunidades para lograr un plan de vida óptimo sin exponerles a una vida sexual con riesgo de enfermedades, a un embarazo inesperado, a depresión y suicidios.

Exigimos que se reconozca el derecho humano a la vida sin discriminación, antes y después de nacer, de modo equivalente para la madre, su hijo, y para todos los michoacanos. Exigimos que se rechace la iniciativa de aborto y se sustituya por una iniciativa de protección y bienestar para embarazadas y madres solteras.

La próxima semana, se llevarán a cabo mesas de trabajo en la Comisión de Salud para escuchar argumentos a favor y en contra del derecho humano a la vida en toda etapa de desarrollo. Las agrupaciones provida hemos notado como se privilegian espacios y tiempos a los grupos proaborto, por lo tanto, EXIGIMOS que se dé apertura de manera equitativa a todas las agrupaciones para dar argumentos científicos, jurídicos y estadísticos. Queremos neutralidad en nuestro Congreso.

ATENTAMENTE,

ConParticipación

Coalición SUMAS

Conciencia y Derechos Humanos SC

Líderes por la Vida y la Familia

Frente Celeste

Juventud y Vida

Gladium MX

Diputada Elsa Méndez

Que Viva México

Vía Familia

Voz en Acción

Ius Vitae A.C.

Católicas por el Derecho a Vivir

LagunVAS!

Consejo Nacional de Líderes Sociales de México

Instituto Honor y Patria A.C. Comarca Laguneraç

SER FAM

Red de Apoyo a la Familia

Casa Cuna de la Laguna A.C.

Sociedad Filosófica de la Laguna Sofia A.C.

Federación Nacional de Filósofos

Escuadrón Cóndor Juventud al Servicio de la Patria

Centro Nacional Billings de planificación Natural de la familia A.C.

Frente Nacional por la Familia Querétaro

Fundación Qro. Vida

Mujer, Familia y Sociedad A.C.

Querétaro por la Vida y la Familia

Paternidad Responsable Diócesis Querétaro

Poder Sonora

Ser Familia Plataforma Educativa

Somos Más por la Vida y la Familia

Red Vida y Familia Ecuador

Vida Fest Nacional

Voz Pública A.C.

Red de Jóvenes Provida

Coalición Internacional de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos

Solidart

Foros Por la Vida

40 Dias por la Vida