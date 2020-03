Exigen un apoyo al gobierno

Unos “diableros” protestan frente a Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.— (Notimex).— Más de un centenar de cargadores de la Central de Abasto, conocidos como “diableros”, bloquearon ayer varios puntos de acceso al Zócalo capitalino, en demanda de apoyos económicos por la pandemia de Covid-19.

Diego Méndez Jiménez, vocero de los manifestantes, señaló que el gobierno capitalino les negó cualquier tipo de apoyo., por lo que consideraban también bloquear Avenida Central, en el Estado de México.

Son más de 300 trabajadores los que se han movilizado en demanda de respaldo económico para cuatro mil "diableros".

"Ya hablamos con el subdirector de Gobierno y nos informó que no hay dinero para nosotros, entonces vamos a tomar las calles hasta que haya solución, venimos acá para explicar las necesidades que tenemos, estamos así por la cuarentena y no tenemos otro sustento económico", expuso.

De acuerdo con Méndez Jiménez, desde hace dos semanas no han tenido ningún ingreso económico para el sustento de sus familias.“Si no tenemos apoyo, ¿qué vamos a hacer nosotros?, nos vamos a morir de hambre en lugar de los contagios del coronavirus, por eso le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos destinepor eso pedimos un recurso para nosotros que no tenemos otros ingresos”, puntualizó.

