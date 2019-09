CIUDAD DE MÉXICO.— José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte, negó que asesore a grupos opositores a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, como aseguró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Te puede interesar: AMLO acusa a exministro de asesorar a sus adversarios en el tema de Santa Lucía

“No tengo ninguna vinculación con estas personas, en términos profesionales o de asesorías”, señaló Cossío en una entrevista.



También respondió en la red social Twitter, donde escribió que “quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente”.



Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) September 25, 2019

Solo un comentario en una entrevista

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Cossío aclaró que el único comentario que ha realizado sobre Santa Lucía fue en una entrevista radiofónica.



En su conferencia matutina, López Obrador aseguró que el ministro en retiro José Ramón Cossío asesora a sus adversarios para presentar amparos y evitar que se construya el aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.



“Tengo información y ojalá y se aclare, que no sea cierto. Yo no tengo sistema de espionaje… pero la gente me informa y me dicen qué hay un ex ministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes promueven los amparos en contra nuestra”.



Señala que no es ilegal pero sí ilegítima

El mandatario dijo que esa presunta acción si no es ilegal, sí es ilegítima porque un ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades.— Con información de El Universal y redes sociales