Expertos llaman a prepararse para una "nueva realidad"

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la pandemia del coronavirus Covid-19, la psicóloga Claudia Ramírez señaló que regresar a una cotidianeidad después de un estrés postraumático genera trastornos.

Afirmó que cambiarán las rutinas para adaptarse a una nueva realidad y todo requiere tiempo y nuevos aprendizajes.

A su vez, el epidemiólogo Alfonso Vallejos Parás calificó como una situación complicada la atención de la pandemia.

"En realidad creo que la realidad supera a la ciencia ficción. Creo que es algo muy grave y lamentable", señaló.

"Sí es esperable que existan nuevas cepas de virus que se dan por la actividad humana al estar cerca de los animales, pueden contagiarse y brincar de especie a especie".

Apuntó incluso que no puede descartarse la activación de más epidemias con las repercusiones como las del SARS-CoV-2.

Prevén más epidemias

"Es mas probable la influenza aviar, la que está en las aves. La cepa H5N1 que es altamente letal".

"Ahorita se me ocurre la fiebre amarilla que es transmitida por un mosquito, afortunadamente sí hay vacuna. (Las epidemias) van a seguir ocuririendo sin duda alguna", apuntó.

"Es una situación muy difícil en general. A toro pasado, aunque tenemos un sistema muy bueno de vigilancia epidemiológica, se ha visto un rezago en la atención médica, en el número de camas en terapia intensiva, ventiladores, carencias del mismo personal médico".

Añadió que es una experiencia atípica, pues en condiciones normales no se requieren todos esos insumos médicos y personal.

"Las enfermedades, estos bichos van ganando terreno. Pero también se ha descuidado la atención a estas enfermedades", opinó.

Se necesita preparación emocional

Claudia Ramírez, personalmente, no esperaba vivir una experiencia de confinamiento por el peligro de contagio de una enfermedad.

"Mi experiencia me deja que debemos estar educándonos a nivel emocional, aunque estamos preparados para situaciones de desastre, no estábamos preparados a nivel mundial”, dijo.

Y agregó que en el caso de la Ciudad de México y otras partes del país hay cierta preparación por los terremotos.

Por una conducta más congruente

"Y cada vez se le da más importancia a la voz del psicólogo, estos psicólogos de la salud mental, médicos psiquiatras, trabajadores sociales psiquiátricos, enfermeros con educación en salud mental", indicó.

Añadió que esos especialistas ayudan a que se desarrollen técnicas para que "nuestra conducta sea más congruente con resguardar nuestra vida y no ponernos en riesgo".

Admitió que es imposible no sentir ansiedad, sentir miedo, cierto ánimo bajo, ligera tristeza, agotamiento emocional, que es resultado del confinamiento, es natural, no podríamos no sentirlo.

Prepararse para la nueva normalidad

"Una epidemia es una situación fuera de lo normal. Es muy complicado en general todo”, reiteró Vallejos Parás, investigador de la UNAM.

Apuntó que contar con la vacuna contra el Covid-19 hará que se recupere más pronto la normalidad, pero mientras eso no ocurra habrá que continuar con las medidas preventivas.

Para la experta en psicología "lo que tenemos que aprender es a regular las emociones. Ayudar a niños y jóvenes a salir airosos y resilientes" de esta experiencia de confinamiento obligatorio.

"Será una nueva normalidad, hay que prepararnos todos", alentó sin dejar de considerar que cada contexto de las familias es distinto.

"Mientras hay hogares donde se cuentan con todos los recursos económicos y tecnológicos para continuar la educación a distancia, lo cierto es que una gran parte de la población carece de esas posibilidades".

Los niños, en condiciones distintas

Agregó que también se deben tomar en cuenta las condiciones distintas en que los niños están experimentando la contingencia sanitaria.

"A nivel educativo no están teniendo las mismas posibilidades y no podemos dar por hecho que todos van a regresar con el mismo aprendizaje, tienen tarea de revisar qué tanto avanzaron sin generar expectativas", consideró.

Sugiere, asimismo, que se incorporen actividades para convivir en familia, que se recurra a ejercicios de respiración, a mejorar la calidad del sueño, entre otras.