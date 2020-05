Defiende polémica compra

Explica el director del IMSS caso de 20 ventiladores

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), explicó que en la compra de 20 ventiladores por 31 millones de pesos a una empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hubo varios elementos que se valoraron para realizar esta compra, entre ellos que el tiempo de entrega, no se pedían anticipos, así como la marca.

En conferencia de prensa, el titular del IMSS aseguró que se cumplirá en tiempo y forma en los requerimientos que la Secretaría de la Función Pública (SFP) solicite en la investigación que realiza por la compra de estos aparatos médicos.

“El día lunes, como a las 9:45 de la mañana, llegó este requerimiento de la Función Pública que se tiene que complementar. No es una respuesta de un oficio, son 600 páginas, varios tomos donde se aclara todo lo que ha dicho la doctora Claudia (Claudia Díaz Pérez), representante del IMSS en Hidalgo, aclarando de cómo se hizo esta compra”, expresó.

La compra de estos aparatos para afrontar la pandemia del Covid-19 en Hidalgo tiene que ver con varios elementos para realizar esta compra, uno de ellos, indicó, es la oportunidad, “es decir cuando alguien ofrece que lo va a entregar y que cumple esa fecha. En este caso se cumplió con las fechas acordadas”.

“Hay otros elementos de criterios de empresas que piden anticipos, incluso hay quienes llegan a solicitar el 100% del anticipo y sin fianza, pues eso no es este posible toda vez que alguien puede simplemente desaparecer. En este caso no era así, era simplemente el pago a partir de la entrega de los de los ventiladores”, añadió.

Zoé Robledo indicó que otro elemento que justifica la compra son los modelos porque hay modelos que son portátiles y hay otros, como los que se compraron, que son fijos y llamados “adultos pediátricos”, porque sirven para niños y para adultos.

No todos sirven

“Hay ventiladores neonatales que no sirven en este momento y que intentan hacer ahí alguna cosa irregular. En el caso de Hidalgo son ventiladores adultos pediátricos y no son no son portátiles”, subrayó.

“La otra bien importante es el tipo de marca. No sólo el modelo, sino la marca, porque la marca es importante porque al final de cuentas es lo que permite que en los contratos vengan y las cláusulas de mantenimiento y reparación”.

“Uno no puede comprar una marca que no conoce o que no está establecida en el país o que no tiene historial en el Instituto, pues en el momento en el que el aparato se pueda averiar, no se contaría con las piezas o con el personal que sabe cómo repararlos”, dijo.

“Estos elementos se valoraron al momento de compra. Toda esta información ha sido pública y difundida por el IMSS por medio del portal Compranet”, añadió.