Expresidentes del PAN se unen a Anaya: "López, eres un maligno"

MÉXICO.- Vicente Fox y Felipe Calderón reaccionaron a los dimes y diretes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el excandidato presidencial por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, quien se exiliará porque la FGR lo investiga por presunto lavado de dinero.

Los dos expresidentes usaron sus redes sociales para acusar a AMLO de una persecución política.

Por su parte, Vicente Fox escribió en su cuenta de Twitter.

“López eres un tramposo y un maligno. Vaya manera de jugar con la justicia. Recuerda el poder es efímero. Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX”, escribió.

Asimismo, exigió que desafueren a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum, por la tragedia en la Línea 12 del Metro.

Fox Quesada remató:

Hoy quedas al desnudo!

Finalmente ese era tú plan con la consulta a juicio para expresidentes, el pueblo bueno te falló.

Si eres vengativo.

Si eres dictador.

Si eres maléfico y tramposo.

Eres un TARTUFO!!

No acabarás con la Democracia, la Libertad y con la oposición. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 23, 2021

Felipe Calderón Hinojosa, quien también fue presidente por el PAN, se sumó a los tuits.

“Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores”, dijo.

Calderón también compartió un mensaje en Twitter de una usuaria, que mencionó que el presidente López Obrador está más preocupado por un video de Ricardo Anaya que por los damnificados por el huracán "Grace", por la economía del país, por la violencia y por la pandemia.

El expresidente de México compartió además un mensaje del economista Fausto Barajas, que dice: "Sin duda hay persecución política en México bajo el régimen de López Obrador y son muchos y cada vez más los que la enfrentan quedándose en el país porque la causa es justa y porque no todos tienen para exiliarse".

AMLO vs Anaya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia mañanera de este lunes que es falso que tenga que ver con las acusaciones que hizo este fin de semana Ricardo Anaya, quien señaló que el Ejecutivo federal lo quiere meter a la cárcel por las acusaciones en el caso Odebrecht y afirmó que el panista "piensa que echándome la culpa la iba a librar".

El Presidente mencionó que Anaya no debe irse del país, sino enfrentar su situación pues "el que nada debe nada teme".

"Él me acusa y eso es una mentira, eso es falso (…) No, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara, entonces se le hizo fácil decir ‘Me está persiguiendo Andrés Manuel’; ahora sí, como diría su compañero camarada del bloque conservador, "¿Y yo por qué?. No tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar. Muy mal, muy mal ese proceder. Entonces se me acusa en Twitter, yo respondo lo que yo creo que debe de hacer, no irse del país, sino enfrentar su situación. El que nada debe nada teme, y él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad si tiene su conciencia tranquila", dijo.