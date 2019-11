Expulsan a joven del CBTIS por vender tortas; quería pagar sus estudios

OAXACA.- Fernando A. A. S., Jefe del Departamento de Servicios Escolares del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y Servicios (CBTIS) 107 en San Juan Bautista Tuxtepec, fue denunciado en redes luego de que expulsó a un alumno por vender tortas y dulces en la escuela.

Para pagar sus estudios

José C. A. M., de 17 años, vendía diversos productos para poder pagar su escuela, sin embargo resultó agredido. El pasado lunes 25 de noviembre, el departamento de servicios escolares citó al alumno y a su madre para imponerles un acta administrativa, la cual no firmaron porque no les quisieron mostrar el reglamento.

Las autoridades querían sancionar al menor y en el oficio aparecía: “se le sorprendió con una bolsa color negra con productos para su venta dentro de la institución”.

Denuncian la expulsión

Luego de los hechos, la familia denunció las acciones en entrevista para un medio local, alegando que incluso los habían expulsado de la institución con violencia.

Finalmente, el director del plantel se disculpó con ambos y prometió tomar cartas en el asunto contra el ingeniero involucrado. Una preparatoria particular le ofreció una beca completa al alumno y la Secretaría de Educación Pública no se ha pronunciado al respecto

.- Con información de Impulso Informativo y La Silla Rota.