"Falacias", la respuesta del Fonatur a la crítica de medio italiano

MÉXICO.- El Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) respondió a La Repubblica, un medio italiano que publicó una dura crítica hacia el proyecto Tren Maya.

El Fonatur aseguró que el texto está escrito con falacias y mentiras que “no cumplen con el mínimo estándar periodístico”.

El reportaje del medio italiano critica la deforestación de 80 hectáreas de vegetación y visibiliza la protesta de los pueblos indígenas por la construcción del tren.

En un comunicado de prensa, Fonatur expresó que el reportaje “ofende” al pueblo mexicano, sobre todo en el párrafo: “Una obra impresionante, que gastó entre 6 y 7 mil millones de dólares, al realizar en muy poco tiempo, para disipar mitos y leyendas y demostrar que incluso los mexicanos pueden ser eficientes”.

NOTA ACLARATORIA | Sobre la nota publicada por el diario italiano @repubblica aclaramos que el texto no verifica, no contrasta y no retoma, en ningún momento, información oficial. En las imágenes aclaramos punto por punto cada falacia y mentira publicada. pic.twitter.com/jxOaZ7e1jO