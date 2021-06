Falla estructural causó derrumbe del metro de CDMX, dice peritaje

CIUDAD DE MÉXICO.- El derrumbe de la línea 12 del metro de Ciudad de México que dejó 26 muertos el pasado 3 de mayo se debió a una "falla estructural" de la construcción, reveló este miércoles el peritaje preliminar independiente realizado por la empresa noruega DNV.

"El incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el procesos constructivo", detalló el primero de los tres informes del peritaje presentado por DNV y el Gobierno de la Ciudad de México.

Se indicó que el 14 julio se entregará la segunda parte y el 30 de agosto la tercera parte.

El impulsor de la construcción de la llamada "línea dorada" en 2012 fue el entonces alcalde capitalino y actual canciller mexicano, Marcelo Ebrard, uno de los mejor posicionados para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el dictamen, detectaron deformación de vigas, fracturas en diversas trabes y soldaduras por donde pasaba el tren. Se indicó que en el análisis se detectó que se usaron cementos diferentes y deficiencias en soldaduras en trabes. También se mencionó que la estructura no correspondía al diseño y planos iniciales de la construcción.

Otro de los hallazgos preliminares de los especialistas de DNV es que se detectaron la añadidura de varillas que no corresponden a las especificadas en diseño que podrían haberse colocado en una etapa de reparación.

Sobre el reportaje publicado por "The New York Times", la jefa de Gobierno, reiteró que el objetivo no es politizar el tema de la Línea 12.

"No quisiera comentar sobre el artículo; pero este tema de confrontación política, no le vamos a entrar, no nos lleva a nada, no tiene sentido politizar este tema".

La pieza del diario neoyorquino apuntaba a defectos en construcción, sobre todo en mala implementación y soldadura de pernos; hipótesis basada en opiniones de especialistas luego de que se les mostraran fotos del colapso.