Falla plan de AMLO

Financial Times ve “otros datos” sobre corrupción

CIUDAD DE MÉXICO.— El periódico británico Financial Times publicó un nuevo artículo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, exponiendo que aunque el mandatario asegura que el mayor activo de México es la honestidad de la gente y que su política anticorrupción es implacable, los estudios demuestran “otros datos”.

Según el citado medio, la corrupción en México ha empeorado en los primeros 18 meses de AMLO como presidente del país.

El año pasado, el soborno de los funcionarios públicos promedio por persona, que incluía los pagos a la policía y a los funcionarios públicos, se disparó un 70 por ciento, según la última encuesta del Inegi. La cifra pasó de 2, 273 pesos en 2017 a 3, 822 pesos, lo que equivale al salario mensual del 40 por ciento de los mexicanos.

The Americas Society/Council of the Americas and Control Risks, una consultora, también tuvo malas noticias para México que contradicen el discurso de López Obrador y que expuso el Financial Times.

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción calificó a México con 4.55 de 10, en comparación con los 4.65 del año pasado. La consultora enfatizó que López Obrador había lanzado la lucha anticorrupción y no había logrado impulsar instituciones como el sistema nacional anticorrupción, que se creó hace cinco años.

El Financial Times recalcó en su artículo cómo el presidente descalifica los hechos que le desagradan con un conocido eslogan: “Tengo otros datos”.

La encuesta de Inegi en mayo encontró una caída del 4.5 por ciento en el número de personas que creían que la corrupción era generalizada (a pesar de que más personas informaron haber pagado sobornos). En enero, México mejoró un punto en el índice de percepción de corrupción de 2019 de Transparencia Internacional.

Percepción

“La verdad es que cada vez que esto se mide, la percepción es que la corrupción está disminuyendo”, dijo sobre el tema López Obrador.

Por otra parte, expresan, Integralia, una consultora, expuso que la “dislocación entre percepción y realidad” reflejaba el éxito de López Obrador al moldear impresiones en sus conferencias de prensa diarias, en las que critica a los rivales “corruptos” e insiste en que la corrupción ya no se tolera

El presidente ha tenido que atravesar escándalos de corrupción en su círculo cercano. Hace unos días, se informó que Irma Eréndira Sandoval, la secretaria a cargo de garantizar que los servidores públicos estén libres de corrupción, aceptó un terreno del gobierno de la ciudad y adquirió varias propiedades con un salario académico. Ella negó las acusaciones y prometió perseguir a los “conservadores”.

Asimismo, Manuel Bartlett, director de la CFE, negó haber acumulado patrimonio sin declarar y luego lo exoneraron en una investigación realizada por el departamento de Irma Eréndira Sandoval.

Sorprendido

El hijo de Bartlett fue sorprendido tratando de vender ventiladores para pacientes Covid-19 a un sobreprecio.

La ex jefa del de Morena, Yeidckol Polevnsky, se sumó a los acusados por irregularidades: su sucesor presentó cargos penales en su contra y se enfrenta a una investigación interna de Morena. Se le acusa por compras de propiedades que supuestamente nunca ocurrieron.

Una encuesta de opinión sugirió que con la pandemia de Covid-19, con la que se perdieron más de un millón de empleos en tres meses, el 71 por ciento de los votantes desea que AMLO deje de lado la lucha anticorrupción para concentrarse en la generación de empleos.

Algunos también temen que las políticas de austeridad del presidente, los recortes salariales en la administración y los ataques a los ex funcionarios mermen los esfuerzos de anticorrupción del mandatario.

El medio británico finaliza su artículo citando a Marco Fernández, investigador anticorrupción en “México Evalúa”, un grupo de expertos, y además profesor en el Tec de Monterrey, quien dijo que la impunidad en el país no ha cambiado. “Es lo de siempre”.