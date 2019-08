Falleció “Chichí”, uno de los perros rescatistas del sismo de 2017

Chichí, uno de los perros rescatistas del sismo del 19 de septiembre de 2017, falleció por complicaciones de la enfermedad que le impedía moverse.

Mediante redes sociales, la asociación Adoptando Amor Saltillo, explicó que la lesión que tenía Chichí en la médula espinal provocó daños en las funciones de deglución y este domingo se bronco aspiró.

En junio pasado, el rescatista Luis Bernardo Campos Salazar pidió ayuda para su pastor belga, de siete años, al que habían diagnosticado con una lesión de un tendón que le llega a las cervicales, por lo que perdió la movilidad.

La sociedad nuevamente se unió para apoyar al perrito, y desde diversas partes de México, y el mundo, apoyaron al rescatista para que puedan operar a Chichí. A finales de junio el perro mostró mejorías y su veterinario previó que recuperaría la movilidad. En vídeos, publicados por la asociación, Chichí mostró entusiasmo por volverse a poner en cuatro patas para caminar con ayuda de su cuidador.

“Estuve en todo este proceso desde que se lesionó. Pude sentir su dolor y frustración de no poder caminar después de andar por muchos lugares entre escombros, brincando y corriendo, hubo días muy duros donde sentíamos que la esperanza se iba, pero tanto el médico veterinario como Luis y yo retomábamos fuerzas para sacar al gordo adelante. Siempre fue un guerrero y sacaba fuerzas de donde lo las tenía. Cuando me veía llegar con él, movía su colita y me tocaba la mano con su nariz para que lo acariciara”, recordó una de las integrantes de la asociación en la publicación