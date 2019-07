Falso fraile franciscano estafa a feligreses en Nuevo León

NUEVO LEÓN.- Personal del templo católico de San Francisco de Asís, del municipio de San Pedro Garza, García, denunció que una persona que se viste como fraile franciscano, acude a las casas para solicitar apoyo económico, sin que tenga alguna relación con dicho centro religioso.

Iglesia advierte a feligreses

A través de sus redes sociales el templo católico, que se localiza en avenida José Vasconcelos y Santa Bárbara, dirigió un mensaje a sus feligreses. Con el aluncio lanzó la advertencia para que no se dejen sorprender por el falso fraile franciscano.

“Estimados hermanos, nos ha llegado la noticia de que esta persona se presentó en algunos hogares afirmando ser fraile franciscano y solicitando dinero para viajar a Asís (Italia), es completamente falso, tengan cuidado”, señala la publicación.

Agregaron que “ningún fraile tiene permiso alguno para hacer ese tipo de solicitudes, menos pidiendo de casa en casa”. Por lo anterior señalaron que “si alguien lo encuentra, pueden llevar a cabo la respectiva denuncia por fraude”, ante las autoridades correspondientes.

Junto con el mensaje, el templo católico compartió dos fotografías del falso representante de la orden de los franciscanos.

La imagen muestra que el joven parece tener entre 25 y 30 años edad y aparece vistiendo un hábito color café.