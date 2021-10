"Falso que los empresarios no paguen", Coparmex responde a Bartlett

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El sindicato patronal rechazó que "no paguen y no inviertan" como lo dijo el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por ello la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que no pueden seguir las descalificaciones y señalamientos sin fundamento contra ellos.

En respuesta a las declaraciones hechas por Bartlett el viernes pasado sobre las declaraciones que dio: "el sector privado viene, se apoderan de las redes, no invierten nada y se suben con estas ventajas en contra de la CFE". Al hacer alusión a las descalificaciones de Bartlett, aseguró que "los empresarios de México hemos actuado en el marco de la ley, hemos invertido y confiado en nuestra Nación para contribuir a la generación de energías limpias, que para los usuarios finales sean más baratas y menos contaminantes, pues hasta hoy, nuestro marco regulatorio lo permite".

Por lo que el presidente de la Confederación, José Medina Mora aseguró: "Rechazamos categóricamente cualquier tipo de descalificación y señalamiento sin fundamento en contra de las empresas e inversionistas. Estas imputaciones irresponsables en contra de un sector no abonan al crecimiento de nuestro país".

Agregó que en caso de que existan abusos y errores no se tienen que señalar sino corregir con base en la ley. Para el líder de la Coparmex, los empresarios quieren un país con energía limpia y barata para todos, para lo cual debe haber una colaboración respetuosa, dejar de lado conflictos y asumir la responsabilidad. Es por ello que expuso "esperamos que nuestros legisladores analicen profundamente la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal y tomen en cuenta todas y cada una de las implicaciones negativas -jurídicas y de inversión- que tendría".