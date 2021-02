‘’Falta al respeto y un mal ejemplo’’

El líder del PRD critica la postura del mandatario

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD, señaló como inadmisible y una falta de respeto a la ciudadanía que el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en no usar cubrebocas “porque ya no contagia”.

Zambrano consideró que el Presidente vuelve a poner el mal ejemplo a la ciudadanía desde el gobierno.

El líder del PRD dijo que “es su terquedad la que lo ha llevado a situar la batalla en el terreno de lo político y no a una solución de fondo de la crisis sanitaria”.

“Esto expresa una enorme irresponsabilidad que raya en lo criminal; decir que no va a obligar a que se use el cubrebocas cuando está comprobado en nuestra experiencia personal y en muchas partes del mundo que su uso pudo haber salvado la vida de miles de personas”.

Zambrano Grijalva añadió que pareciera que López Obrador lleva la pandemia a una permanente confrontación política, diciendo en repetidas ocasiones que “usaré el tapabocas cuando no haya corrupción” o lo que hoy dice de que en México no hay autoritarismo y “está prohibido prohibir”, por ello no se obligará a usarlo.

“Aunque México sufrió una segunda ola de contagios durante enero, López Obrador continúa en la ruta de tomar malas decisiones y quedará marcado como un gobierno que no supo enfrentar la peor crisis de salud”, puntualizó.

TituloOtro