Falta de valores, tras los tiroteos en EE.UU.

Arquidiócesis de México condena la cultura del odio

CIUDAD DE MÉXICO.— La Arquidiócesis Primada de México señaló que “nuestro país y Estados Unidos se encuentran en una batalla contra el tiempo, en la que la xenofobia, que alimenta a pasos acelerados la cultura del odio en el vecino país del norte, constituye el principal enemigo a vencer”.

En el editorial del semanario católico “Desde la Fe” se expuso que los tiroteos masivos del pasado fin de semana que cobraron la vida de al menos 29 personas y dejaron medio centenar de heridos en Texas y Ohio, han puesto sobre la mesa la exigencia al presidente estadounidense Donald Trump y al Congreso norteamericano de legislar a favor de un mayor control en la adquisición de armas por civiles.

“Lo que la sociedad norteamericana no logra entender es que no son solo las armas las causantes de estas acciones criminales, sino que hay un trasfondo más complicado que hunde sus raíces en la falta de valores, empezando por el respeto a la vida, y en esto, los obispos de ese país no han quitado el dedo del renglón”,

La revista “Desde la Fe” señaló que “mucho se ha dicho sobre la necesidad de restringir la venta de armas a civiles en ese país, verificando, en primer lugar, que el interesado no tenga antecedentes de violencia intrafamiliar o laboral, o la obligación de contratar un seguro de daños a terceros, antes de que la autoridad permita la posesión y la autorización para que el arma circule libremente. Pero el problema es mayor.

El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el cardenal Daniel DiNardo, ha pedido a la sociedad norteamericana no tragarse la mentira de que los tiroteos masivos son una excepción aislada, sino una epidemia contra la vida, recordó la publicación católica.