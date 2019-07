“Faltan propuestas para asignaciones”

Rocío Nahle dice que Dos Bocas es un plan factible

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que están en espera de que las empresas invitadas a la construcción de la Refinería de Dos Bocas entreguen sus propuestas económicas para evaluarlas y hacer las asignaciones el 26 de julio.

Al ser cuestionada tras la entrega de Resolutivos de Proyectos Energéticos en Villahermosa, Tabasco, la funcionaria federal indicó que ya se terminaron las tres juntas de aclaraciones con las compañías.

“Estamos esperando que ellos entreguen sus propuestas económicas y una vez que se entreguen las propuestas económicas se van a evaluar las mejores para hacer la asignación que esperamos sea el 26 de julio”.

La Secretaria de Energía destacó que Dos Bocas es un proyecto factible, ya que, por ejemplo, una refinería en Estados Unidos de 350 mil barriles de procesamiento reportó, en el último cuatrimestre del 2018, utilidades de 17 dólares por barril.

“Es muy buen negocio, es factible es excelente, hay quienes no comparten eso, bueno se les respeta… pero no es porque estén contra la refinería, es porque no quieren un cambio político, un cambio de régimen”, afirmó la funcionaria.

Asimismo, la secretaria de estado comentó que serán respetuosos de la consulta pública emprendida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para la construcción del proyecto, por lo que están en espera del resolutivo.

Plan Alineación

Director corporativo señaló que el Plan de Negocios de CFE se alineará a programa de desarrollo eléctrico

Asegura

El director Corporativo de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto, aseguró que el Plan de Negocios de la empresa se encontrará alineado al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).