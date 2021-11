"Me lo arrebataron, ¡Sólo espero y se haga justicia!":

MÉXICO.— Las hermanas de Octavio Ocaña, actor que interpretó a "Benito Rivers" en la serie televisiva "Vecinos", aseguraron que la muerte de su hermano fue un caso de injusticia, por ello van a pedir justicia.

Ana y Bertha aseguraron que llegarán a las últimas consecuencias luegi de que el cuerpo del joven histrión salió en un ataúd plateado de la funeraria en la que fue velado este pasado fin de semana, para después subirlo a la carroza que lo llevaría a Villahermosa, Tabasco, su estado natal.

"Aún estamos en shock", añadieron, pues Octavio murió de forma violenta tras una persecución policial. "Pero sabemos que él se volvió inmortal. Gracias a todo México por todo el cariño", reiteraron.

Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, al despedir a su pareja, afirmó que le arrebataron a su prometido y debido a las circunstancias en las que sucedió su muerte, espera se haga justicia.

"Me lo arrebataron, ¡Sólo espero que se haga justicia!", afirmó Nerea Godínez

Asimismo, la joven dijo que no era tiempo de hablar sobre el actuar de la policía en el caso, porque aún está en curso la investigación.

Llevar el cuerpo de Octavio Ocaña actor que hasta sus últimos días interpretó a "Benito", del Estado de México a Villahermosa "fue una decisión de familia", expresaron la novia y hermanas del fallecido histrión.

A su salida de la funeraria, admiradores, familiares y amigos despidieron con aplausos a Ocaña, quien como se ha informado falleció tras una persecución policial en Cuautitlán Izcalli.

La noche del 31 de octubre, admiradores de Octavio Ocaña, "Benito", como muchos lo recordaran (por su personaje en "Vecinos") se manifestaron con pancartas exigiendo justicia por la muerte del actor; Octavio Pérez, padre del también comediante, informó que será sepultado este lunes 1 de noviembre y pidió la ayuda de AMLO.

En una entrevista con el diario Tabasco HOY, el padre de Octavio Ocaña, aseguró que buscará que se haga justicia.

“Obviamente le tenemos que rascar para que esto no quede impune, no va a quedar impune yo me voy a encargar de eso, pero primero es acabar este ciclo, que yo esté muy tranquilo”, señaló el señor