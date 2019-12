Familia LeBarón marcha y clama justicia y seguridad

MÉXICO.- Entre gritos “!Todos somos LeBarón!, la familia que perdió a nueve de su integrantes asesinados el pasado 4 de noviembre marchó y entonó la canción “Amor Eterno“, de Juan Gabriel.

“Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de …”, cantaban con sentimiento y algunos con lágrimas.

“Abrazos y no balazos” no funciona

Ataviados de blanco en su mayoría reclaman seguridad para México y que no se repitan más casos como los sufridos por la familia LeBarón.

Rodeados por más contingentes que marchan, les hacen saber que no están solos y seguirán en la lucha porque la estrategia de abrazos y no balazos no funciona.

Julián LeBarón encabezó el contingente de su familia, quien al igual que todos los de su grupo, entona Amor eterno y también el grito: ¡México, México, México ”.



Un minuto de silencio

#Marcha1DeDiciembre Rinden un minuto de silencio en memoria de 32 mil víctimas, entre ellas la familia LeBarón 📹: Carina García pic.twitter.com/EaKBe0u0eD — El Universal (@El_Universal_Mx) December 1, 2019

Al concluir la marcha donde participaron organizaciones sociales, activistas y partidos políticos, por el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se guardó un minuto de silencio en memoria de los nueve integrantes de la familia LeBarón.

En estos momentos se lleva a cabo un mitin donde voceros del movimiento critican la gestión de López Obrador. Entre las críticas hechas se encuentra la designación de Rosario Piedra Ibarra como responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien calificaron como una colaboradora del titular del Ejecutivo Federal.