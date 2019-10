ZINACANTEPEC.- Este jueves familiares de alumnas del kínder “Carmen Norma Monroy“, en Santa María del Monte, denunciaron, ante autoridades educativas estatales y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al director Nazario “N” y al conserje por ser presuntamente responsables de la violación de una menor, así como de realizar tocamientos a tres niñas de la institución.

Los manifestantes confirmaron que son dos denuncias formales en contra del director por estos hechos ante el Ministerio Público, aunque presumen que son más las estudiantes afectadas.

Esta mañana, los padres de familia se congregaron frente a la escuela federalizada, adscrita a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, y pidieron el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales para que “se haga justicia” y encarcelen al responsable de acosar y abusar a las alumnas.

Los inconformes impidieron que la institución abra sus puertas, pues piden que haya cambio completo en la plantilla docente, ya que a la par hay quejas sobre presunto maltrato contra los alumnos. Además el conserje, quien no se ha presentado desde el inicio del ciclo escolar, podría ser otro de los involucrados en el acoso contra las menores.

Esta mañana, policías municipales de Zinacantepec detuvieron al director y lo remitieron ante la Fiscalía, donde el médico legista hizo las pruebas correspondientes físicas y psicológicas a las menores que denunciaron. Sin embargo, Benita Coyote, una de las madres de las alumnas afectadas, dijo que el miércoles, tras salir de la escuela, su hija de cuatro años de edad le platicó llorando que el maestro Nazario la “espantó en el baño”.

“Me dijo que me iba a cortar los pies y la cabeza, me bajó la ropa y me comenzó a tocar en las partes íntimas”, citó la madre. La señora denunció que esa misma tarde intentó hablar con el director y docentes de la escuela para aclarar los hechos, pero que no fue posible y, junto con otros padres de familia, acudió directamente ante la Fiscalía de Justicia a denunciar.

Para salvaguardar los derechos del alumnado del Jardín de Niños ‘Carmen Norma Monroy’, ubicado en Zinacantepec, donde padres de familia han denunciado actos libidinosos en perjuicio de una menor, esta Defensoría inició la Investigación de oficio:



CODHEM /TOL /AVE/244/2019 https://t.co/E0eGv6r27z — CODHEM (OFICIAL) (@CODHEM) October 24, 2019

“Es maestro en la mañana y por la tarde, (…) son varias niñas a las que les ha hecho esto y las espanta, ¿con qué motivo las espanta?”, cuestionó. Los padres de familia también agredieron un vehículo propiedad del director, al que le rompieron cristales y advirtieron que esperan solución a la demanda de justicia.

Otros familiares de las presuntas víctimas señalaron que en algunos casos, el directivo se detuvo en sus acciones cuando las niñas comenzaban a llorar o pedir ayuda. Señalaron que son varias denuncias, pero sólo dos están presentadas ante la autoridad.