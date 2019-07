Familiares de Daniela denuncian “incompetencia” de autoridades en su caso

CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares y amigos de Daniela Ramírez Ortiz, la joven desaparecida desde mayo pasado, cuyo cuerpo presuntamente se encontró en las inmediaciones del poblado de Parres (Iztapalapa), protestaron esta mañana frente a las instalaciones de la Procuraduría para exigir justicia.

Durante el evento, una persona que se identificó como tío de la víctima, reveló que ellos identifican plenamente el cadáver. Señaló que la ropa; así como el trabajo dental que tenía una de las dos osamentas encontradas en ese paraje, corresponde a los de Daniela.

Sin embargo, detalló que los encargados de la Procuraduría Capitalina les dijeron que los resultados reales estarán hasta dentro de 15 días, algo que consideraron “absurdo”, pues hasta el momento, no le han notificado nada a la madre, quien desde el día que desapareció “está destrozada”.

“A nosotros no nos han notificado nada, ni si quiera nos dieron acceso a la carpeta de investigación, de todo lo que nos hemos enterado es por los medios de comunicación y eso creo que no es justo. El trabajo que han hecho es deficiente, hasta el momento no tiene alguna pista que pueda llevarnos al responsable, por eso exigimos que renuncien si no puede con el trabajo o que designe a personal capacitado, a la madre la revictimizaron aquí desde el primer día”, comentó el presunto tío de Daniela, quien no se identificó.